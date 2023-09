Dia sparito dopo infortunio in nazionale, la Salernitana non sa dove sia

L’attaccante era atteso già ieri a Salerno per sottoporsi a nuovi esami, ma non è mai arrivato: si pensa sia rimasto in Francia, oggi potrebbe raggiungere i compagni

13-09-2023 11:24

Dov’è Boulaye Dia? Infortunatosi in nazionale, l’attaccante senegalese della Salernitana avrebbe dovuto fare ritorno ieri in Italia, ma non s’è presentato. Il suo ritardo che acuisce la situazione già difficile tra il giocatore e il club granata.

Salernitana, Dia infortunato con il Senegal

Dopo le meraviglie della scorsa stagione, Boulaye Dia s’è trasformato in un problema per la Salernitana. Prima a causa delle vicissitudini legate alla sua permanenza in granata, con l’offerta del Wolverhampton arrivata nell’ultimo giorno del calciomercato rifiutata in maniera sdegnata dal d.s. Morgan De Sanctis; poi con l’infortunio rimediato in nazionale. Appena il giocatore ha raggiunto il ritiro, lo staff del Senegal gli ha diagnosticato una lesione al retto femorale, che obbligherà Dia a stare a riposo per almeno due settimane.

Salernitana: dov’è Dia?

Venuta a conoscenza dell’infortunio, la Salernitana si aspettava che Dia tornasse in Italia. Il rientro dell’attaccante era previsto per ieri: del giocatore senegalese, che non ha dato alcuna comunicazione riguardo ai suoi spostamenti, nessuna traccia. Dov’è Dia? Secondo il Corriere dello Sport il centravanti si troverebbe in Francia per motivi personali, dopo aver rinviato alla serata di oggi il ritorno a Salerno.

Salernitana: multa in arrivo per Dia

Un comportamento, quello di Dia, che ha indispettito il club granata: per il giocatore è in arrivo una multa. La speranza dei tifosi è che la questione possa chiudersi qui e che il mancato trasferimento di Dia al Wolverhampton non trasformi il rapporto tra l’attaccante e la Salernitana in un continuo braccio di ferro.

Con i suoi 16 gol Dia è stato assolutamente fondamentale per la salvezza dei granata nella scorsa stagione: non averlo al meglio, sul piano fisico e delle motivazioni, potrebbe essere un grave problema per la squadra campana.