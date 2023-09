Salernitana, Dia come Chiesa: si ferma in Nazionale. Non c'è pace per il senegalese

Momento difficile per l'attaccante, dopo le polemiche con il club, la multa e l'esclusione dalla squadra anche l'infortunio con la sua nazionale

08-09-2023 17:07

Il virus nazionali colpisce anche la Salernitana. Se a casa nostra Juventus e Roma sono in ansia per Chiesa e Pellegrini, costretti a salutare il ritiro della Nazionale che domani affronterà la Macedonia del Nord nel giorno del debutto del ct Spalletti, anche i granata sono in apprensione per le condizioni di Dia.

Senegal, Dia esce dal campo anzitempo zoppicando

L’attaccante della Salernitana ha dovuto abbandonare anzitempo l’allenamento con il Senegal: è uscito zoppicando ed è andato direttamente in albergo. I media senegalesi hanno diffuso un video in cui l’attaccante granata confabula con il suo allenatore, Aliou Cissè, prima di abbandonare il campo di Diamniado, dove il gruppo si sta preparando.

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore e si vedrà se sarà costretto anche lui a tornare indietro, saltando l’amichevole con l’Algeria del 12 settembre.

Non c’è pace per Dia, tra multe e infortuni

Già a Salerno Dia era stato sottoposto ad una risonanza magnetica per un fastidio al ginocchio, che aveva dato esito negativo. Ora è da valutare se l’attaccante senegalese sarà in grado di esserci o meno contro il Torino alla ripresa del campionato dopo la sosta.

Di sicuro non è un momento felice per il giocatore. Prima della chiusura del mercato aveva fatto pressioni per essere ceduto al Wolwerhampton ma la Salernitana aveva rifiutato ogni offerta, dichiarandolo incedibile. Una decisione presa malissimo dal giocatore e che gli è costata la mancata convocazione per la gara col Lecce.

Nervi tesi accentuati anche dalla multa del 15% del prossimo stipendio mensile, circa 30mila euro, erogata dal presidente Iervolino. Ora Paulo Sousa aspetta notizie dal Senegal per capire come regolarsi mentre l’ipotesi di una cessione a gennaio è tornata di attualità,.