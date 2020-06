Diletta Leotta, duro sfogo dopo il furto e il "pancino sospetto"

Per Diletta Leotta quanto affrontato non è affatto superato. Nonostante il sorriso, la disinvoltura e l’estrema cautela dopo il furto subito nel suo appartamento milanese, a ridosso di Corso Como, la giornalista e conduttrice televisiva ha palesato le proprie insicurezze e la profonda convinzione che qualcosa si sia rotto.

Diletta Leotta: pancino sospetto dopo il passaggio in clinica con Scardina

A suggerire una simile conclusione è lo sfogo, affidato a una delle sue stories su Instagram, a seguito anche della pubblicazione sul settimanale Diva e Donna di un servizio in cui si allude al pancino sospetto e dunque ad una gravidanza appena intrapresa.

Nelle immagini pubblicate, Diletta Leotta in compagnia del fidanzato Daniele Scardina, pugile professionista, lascia a bordo della loro auto una clinica milanese. Un sorriso appena accennato con gli occhi, dietro la mascherina che entrambi indossano e una lievissima protuberanza sul ventre che indurrebbe a sospettare una dolce attesa, dopo una quarantena d’amore.

L’amarezza di Diletta Leotta dopo il furto subito in casa

Sarà così? Diletta per ora non fa proclami, né intende precisare preferendo affidare a Instagram una riflessione amara e ironica, com’è nel suo stile.”Tempismo e fantasia – ha scritto la Leotta sulle stories -. I settimanali sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui, sotto casa mia, voi amici paparazzi non c’eravate. I ladri dovevate immortalare. Ci saremmo divertiti tutti di più”.

VIRGILIO SPORT | 11-06-2020 10:40