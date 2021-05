Diletta Leotta, la sua difesa davanti all'ennesimo atto d'accusa

Diletta Leotta sa essere assai più divisiva che conciliante e lo è stato anche questo ennesimo corto circuito innescato dalle illazioni sulla sua relazione, e relativa crisi, con Can Yaman, il conseguente sfogo in un post che la stessa conduttrice di DAZN ha definito ai supplementari, con strascichi importanti di critiche e reazioni da attribuirsi anche alle foto del suo bacio con Ryan Friedkin.

Le critiche dopo il post e le foto del bacio a Diletta Leotta

Nel partito dei contro, dei critici o degli scettici sono confluiti personaggi distanti, esponenti del mondo del giornalismo e della televisione e di apprezzamenti, paradossalmente, Diletta, ne ha raccolti in un numero se non esiguo, almeno ridotto per l’impatto mediatico degli stessi. Insomma, quanto provocato dalla sua difesa su Instagram, come fu per il suo monologo sanremese sulla bellezza, ha prodotto un effetto perverso, contrario e incontrollabile nelle sue declinazioni.

Nuovo Tapiro per Diletta Leotta

Così si è guadagnata anche un Tapiro che giunge come degno epilogo di una vicenda che ha del teatrale, dopo quanto accaduto per aver smentito la conclusione della sua storia con l’attore turco.

“Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa”, ha chiarito Leotta. “Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa”,la difesa della Leotta che ha rimarcato la volontà di tenere le sue scelte private fuori dal gossip e da questo sistema.

Una separazione ambita e delicata, quella tra sfera pubblica e privata, che Diletta Leotta ha tentato di gestire con estrema arguzia e una certa capacità, ma che non ha evitato un simile epilogo. Una conclusione che possiamo definire, con presupposti così, solo temporanea.

VIRGILIO SPORT | 03-05-2021 17:46