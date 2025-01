Dinamo Zagabria-Milan dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025

Il Milan è chiamato a difendere il sesto posto che vale gli ottavi: nell'ultimo atto in Croazia contro la Dinamo Zagabria Conceicao non può fallire

Missione ottavi. Il Milan è chiamato a difendere il sesto posto nell’ottava e ultima partita della fase campionato della Champions League contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro. Trasferta insidiosa ma da non steccare, altrimenti Conceicao rischia di giocarsi tutto ai playoff.

Champions: Dinamo Zagabria-Milan, quando si gioca

Tra il Milan e la qualificazione diretta agli ottavi ballano gli ultimi novanta minuti che andranno in scena allo stadio Maksimir di Zagabria. L’appuntamento è fissato per stasera, mercoledì 29 gennaio, con fischio d’inizio in programma alle 21:00. Il destino è tutto nelle mani dei rossoneri, sesti in classifica a quota 15 e, dunque, con un piede e mezzo nella fase successiva della Champions League.

Vincere fugherebbe ogni dubbio; in caso di pareggio o sconfitta bisognerebbe incrociare le dita e confidare negli altri risultati. In Croazia sarà vietato abbassare la guardia: i padroni di casa della Dinamo Zagabria, infatti, sono costretti a conquistare l’intera posta in palio per sperare di acciuffare un posto nei playoff all’ultimo respiro.

A che ora e dove vedere Dinamo Zagabria-Milan in diretta TV

Il match tra Dinamo Zagabria e Milan si giocherà stasera alle 21:00, in contemporanea con tutte le altre gare dell’ultimo turno della Phase League di Champions.

A trasmettere in esclusiva l’incontro tra la squadra di Fabio Cannavaro e quella di Sergio Conceicao, ex compagni di squadra ai tempi di Parma e Inter, sarà Sky che manderà in onda l’evento sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Ricordiamo che per non perdersi neppure un minuto della partita bisogna essere abbonati alla paytv satellitare.

Champions, Dinamo Zagabria-Milan dove vederla in streaming

Tifosi e appassionati potranno come sempre seguire l’appuntamento di Champions anche in streaming. Due le opzioni a disposizione degli abbonati: sarà possibile vedere Dinamo Zagabria-Milan sull’app SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Le probabili formazioni

Emergenza a destra per Conceicao, che non potrà contare né sull’infortunato Emerson Royal né sullo squalificato Calabria. Il tecnico portoghese sembra orientato a puntare su Tomori, con Gabbia, Pavlovic e il sempre discusso Theo Hernandez a completare il pacchetto arretrato posto a protezione di Maignan. Pochi dubbi in mediana: il centrocampo del Milan sarà formato da Musah, Fofana e Reijnders. Pulisic e Rafa Leao larghi nel tridente con Morata, in vantaggio su Abraham, come terminale offensivo.

Qualche problema di formazione anche per Cannavaro: tra le fila della Dinamo Zagabria mancheranno, infatti, lo squalificato Kacavenda e gli indisponibili Petkovic e Sucic. Diversi gli ‘italiani’ nel 4-2-3-1 dei croati: nell’undici titolare dovrebbero figurare Ristovski, Rog e Pjaca.

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Franjic; Rog, Ademi; Stojkovic, Baturina, Pjaca; Kulenovic. Allenatore: Fabio Cannavaro

Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Franjic; Rog, Ademi; Stojkovic, Baturina, Pjaca; Kulenovic. Allenatore: Fabio Cannavaro Milan (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. Allenatore: Sergio Conceicao

L’arbitro di Dinamo Zagabria-Milan

La partita tra Dinamo Zagbria e Milan sarà arbitrata dal 35enne François Letexier, al quinto match in questa edizione della Champions. Gli assistenti saranno Mugnier e Rahmouni, il quarto ufficiale Pignard, mentre al Var ci saranno Delajod e Dechepy.