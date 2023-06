Dionisi: “Difficile pensare a un Sassuolo senza Berardi”

L'allenatore che ha rinnovato con i neroverdi e il futuro della squadra: “Domenico è il top player: non è bravo, di più”

07-06-2023 11:06

Può il Sassuolo privarsi di Domenico Berardi? Secondo Alessio Dionisi, allenatore che ha rinnovato con i neroverdi, è molto difficile: “Domenico è il top player del Sassuolo: non è bravo, è di più. E’ magico. Qui può esprimere non solo le grandi qualità, ma quello che ha in testa. Abbiamo giocato 16 partite senza che lui fosse titolare e non eravamo pronti. Se Berardi è in campo, sono diversi anche gli allenamenti”.

Alla Gazzetta dello Sport, il tecnico aggiunge: “Ha un grado di maturazione che sorprende anche me. Non si tratta del numero, del colpo di tacco, della giocata: Domenico vede il calcio. E può stare dovunque: attacca la profondità come una prima punta, si muove tra le linee come un trequartista, costruisce come una mezzala di qualità. Difficile pensare a un domani senza di lui”.