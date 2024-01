Milan e il mercato in uscita: Rade Krunic potrebbe raggiungere Bonucci e Dzeko al Fenerbahçe. Il centrocampista bosniaco sta spingendo da diverse settimane per accasarsi al club turco che gli offre un triennale a 3 milioni di euro netti a stagione. Nel pomeriggio tardi di mercoledì 10 gennaio, il club turco ha avanzato un’offerta che si avvicina alla richiesta iniziale: 5 milioni più 1 di bonus. I contatti andranno avanti nelle prossime ore, il club rossonero attende la proposta scritta e ufficiale. Mai come ora la trattativa si sta avvicinando alla chiusura. Furlani a Sky conferma l’imminente chiusura della trattativa con il Fenerbahçe per Krunic: “Si dovrebbe essere tutto ok. Gli facciamo un grande in bocca al lupo”.