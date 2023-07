Ultimo aggiornamento 03-07-2023 08:06

E così anche per Brozovic, sembrerebbe chiuso un capitolo della carriera con questa passaggio. Con l’Inter, comunque vada, ha chiuso: l’Al Nassr ritocca al ribasso, lui chiede la buonuscita al club nerazzurro e sembra che il trasferimento salti. Poi nella tarda serata di venerdì di apre un nuovo spiraglio e si riparte.

Ufficiale Timothy Weah alla Juventus, mentre per Chiesa si sarebbero interessate Newcastle e Liverpool. Cristiano Giuntoli è libero e può accasarsi alla Juventus, dopo aver portato il Napoli de De Laurentiis allo Scudetto.

La sessione estiva di calciomercato incomincia ufficialmente, ma il quadro sembra delineato.

Trattative, affari fatti e rumors di lunedì 3 luglio 2023

Attesa per Onana sempre più verso il Manchester Utd, pronto già il sostituto. Il Milan spinge per arrivare a Yunus Musah del Valencia, dopo aver chiuso per Loftus-Cheek e aver sondato Singo.

Grandi attese anche oggi per Osimhen, Lukaku e Frattesi se Brozovic andrà in Arabia. La Juventus ufficializza Weah e si mette in moto per i prossimi colpi, in entrata e in uscita.

I giocatori al centro delle trattative di oggi, 3 luglio 2023:

solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus, potrebbero orientare diversamente le proprie scelte.

