Ultimo aggiornamento 14-07-2023 12:33

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

La sessione estiva di calciomercato incomincia ufficialmente, ma il quadro sembra delineato.

Trattative, affari fatti e rumors di venerdì 14 luglio 2023

L’Aston Villa si è fatto avanti con il Milan per Charles De Ketelaere, mentre la Juventus pensa all’ex rossonero, Franck Kessie, come possibile sostituto di Paul Pogba, il quale potrebbe finire in Arabia Saudita.

Viste le difficoltà per arrivare a Samuel Chukwueze, i rossoneri stanno valutando Gustav Isaksen del Midtjylland per il ruolo di ala destra. Dopo Milinkovic-Savic, l’Arabia Saudita prova a strappare anche Ciro Immobile alla Lazio.

Il Chelsea non si smuove dalla sua richiesta e rifiuta un’offerta da 30 milioni di euro dell’Inter per Romelu Lukaku. Nel frattempo i nerazzurri hanno ricevuto un’offerta del Wolfsburg per Robin Gosens.

TABELLONE: AFFARI FATTI

I giocatori al centro delle trattative di oggi, 14 luglio 2023:

solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus, potrebbero orientare diversamente le proprie scelte.

