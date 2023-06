Calciomercato: ultime notizie di oggi 21 giugno 2023 in diretta live

Ultimo aggiornamento 21-06-2023 10:31

Con l’apertura imminente della sessione estiva di calciomercato, riprende la nostra diretta. In tempo reale le principali trattative, indiscrezioni, operazioni e gli affari fatti che si andranno già profilando all’orizzonte.

Trattative, affari fatti e rumors di mercoledì 21 giugno

Tutto quel che accade oggi, 21 giugno 2023, nel nostro live:

Frattesi,

Rabiot,

Brozovic

Onana con Lukaku e Koulibaly,

solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus, potrebbero orientare diversamente le proprie scelte.

Abbonati e segui il calciomercato su DAZN