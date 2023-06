Mercato Inter, è il portiere Onana il sacrificio dell’estate: Marotta ha già il sostituto, tiene banco l’intrigo Lukaku-Koulibaly

I dirigenti dell’Inter avrebbero già bloccato Vicario, lo United di Ten Hag vuole a tutti i costi Onana ma la cifra proposta ad ora non è sufficiente: l’affondo quando De Gea saluterà ufficialmente

21-06-2023 11:52

Il primo luglio si avvicina sempre di più e l’Inter inizia a muoversi concretamente sul mercato: sia in uscita che in entrata. Secondo diverse fonti, i nerazzurri sarebbero pronti a far partire il portiere Andre Onana (direzione Premier League) per dar il benvenuto ad un grande protagonista della Serie A: Guglielmo Vicario, dell’Empoli.

Beppe Marotta ed i dirigenti nerazzurri però non vogliono limitarsi solo al portiere, nel centro dei desideri dell’Inter ci sarebbero sempre Romelu Lukaku e Koulibaly.

Onana il primo sacrificato

Capitolo cessione: l’eventuale addio dell’estremo difensore Onana farebbe parecchio scalpore. Non è misterio nel confermare quanto di buono fatto dall’ex portiere dell’Ajax. Onana ha dimostrato sicurezza tra i pali nerazzurri e la cessione potrebbe preoccupare l’ambiente nerazzurro. Il Manchester United vuole, però, a tutti i costi il portiere camerunese e starebbe presentando un’offerta da 40 milioni ai dirigenti dell’Inter.

I nerazzurri attendono che l‘asticella si alzi ad una cifra di 50 milioni, a quel punto i dirigenti nerazzurri stringeranno la mano ai dirigenti inglesi e il giocatore tornerà a difendere la porta della squadra allenata da Ten Hag.

Vicario il primo sostituto

Non si generano valli di lacrime via della Liberazione a Milano. Nonostante un doloroso addio con Onana, l’Inter avrebbe bloccato già Guglielmo Vicario. Il forte estremo difensore dell’Empoli arriverebbe a Milano, sponda nerazzurra, per una cifra totale di circa 25 milioni di euro.

Ciò rappresenterebbe, nel caso migliore, la metà di quanto incassato dalla cessione di Onana. Per avere la certezza di tutto bisognerà aspettare fine mese: il portiere spagnolo De Gea andrà via a parametro zero e a quel punto lo United si siederà al tavolo per trattare Onana.

Gli aggiornamenti di mercato

L’attaccante del Belgio Romelu Lukaku vuole tornare, a tutti i costi, in nerazzurro. Ad ora l’ex attaccante dell’Inter, pur di tornare a Milano, starebbe rifiutando ogni offerta dall’Arabia o da qualsiasi altra squadra.

Lukaku vuole solo l’Inter, il Chelsea – dopo aver messo a segno il colpo Christopher Nkunku – potrebbe sacrificare il belga. In caso di ritorno in nerazzurro, i Blues risparmierebbero una cifra considerevole.

Sfuma però il sogno per Kalidou Koulibaly: il difensore centrale senegalese, ex Napoli, come riportato da Fabrizio Romano, diventerà un nuovo giocatore dell’Al Hilal. Il club arabo ha infatti trovato l’accordo con il Chelsea per il trasferimento dell’ex Napoli, che presto firmerà un contratto di tre anni.