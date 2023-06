Asse Inter-Chelsea, l’intrigo Lukaku Koulibaly: Ausilio vola a Londra per parlare con i dirigenti dei Blues, la risposta del club

Si scalda e prende forma l’asse Londra Milano, sponda nerazzurra: l’Inter sognano Lukaku e Koulibaly in prestito dal Chelsea, ad ora il direttore sportivo Ausilio ha incassato un doppio no

15-06-2023 15:52

Mancano pochi giorni al primo luglio (data che coincide con l’apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato) ma, in realtà, il lavoro dei direttori sportivi e degli agenti non si ferma mai. Nel marasma e nella frenesia delle trattative, l’Inter del ds Ausilio, vuole iniziare subito con i botti. Dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il nettamente (non ne vogliano gli amici interisti,) più attrezzato Manchester City, i nerazzurri pensano già a preparare al meglio la prossima stagione.

I colpi del ds nerazzurro Ausilio

Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dei nerazzurri sarebbe volato a Londra per parlare con i dirigenti del Chelsea per provare a piazzare due colpi molto importanti per il mercato dell’Inter. La volontà del ds sarebbe quella di proseguire con Lukaku al centro dell’attacco nerazzurro, Ausilio – come ciliegina sulla torta – vorrebbe riportare in Serie A un’ex conoscenza della massima Lega professionistica di calcio italiana. Ausilio, tramite il prestito, punta l’ex colonna portante della difesa del Napoli Koulibaly.

Asse Milano-Londra, tante opzioni in gioco

Il direttore dei nerazzurri, sfortunatamente, avrebbe ricevuto un doppio no dai dirigenti dei Chelsea per aver sia Lukaku che Koulibaly. Il roccioso difensore senegalese, ex pilastro difensivo del Napoli di Sarri e Spalletti, sarebbe pronto e disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di tornare in Italia. Allo stesso tempi, l’attuale difensore del Chelsea ha attirato l’attenzione del Bayern Monaco di Tuchel. Ad ora i dirigenti del Chelsea avrebbero rifiutato il doppio prestito chiesto da Ausilio, il mercato è lungo e du sicuro seguiranno novità.

La chiave può essere Onana

L’asso nella manica potrebbe comunque avercelo l’Inter. Non è mistero che il Chelsea voglia acquistare dal nerazzurri il portiere Onana. L’ex estremo difensore dell’Ajax ha attirato, da tempo, l’attenzione del Blues che sarebbero disposti a provarci intensamente pur di ottenere le prestazioni del portiere dei nerazzurri. Ausilio ed i nerazzurri, potrebbero, sacrificare l’estremo difensore per arrivare ad avere l’attaccante belga e Koulibaly. Siamo solo a metà giugno e l’asse di mercato Milano-Londra sembra già ben avviato, seguiranno aggiornamenti: prende forma una delle prime telenovele di mercato estive.