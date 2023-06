Ultimo aggiornamento 27-06-2023 09:23

Chiuso l’affare Tonali, il Milan di RedBird infila il primo colpo (è praticamente fatta) per Loftus-Cheek e si porta in vantaggio per Scamacca. La sessione estiva di calciomercato è già impostata e riserva, ogni giorno, una sorpresa.

In tempo reale le principali trattative, indiscrezioni, operazioni e gli affari fatti che si andranno profilando, in questa fase ancora embrionale.

Trattative, affari fatti e rumors di venerdì 23 giugno

Continuano a suscitare tensioni e interesse le news relative al futuro prossimo dei protagonisti di questa stagione. Inevitabili, a seguito delle voci che hanno interessato Osimhen, Lukaku e Frattesi e la clamorosa scelta di Thuram l’accelerazione di molte delle trattative che vedono, in questa fase, un derby Inter-Milan che sta riservando emozioni ai tifosi. Juventus in evidente difficoltà per quel che sta accadendo e che vi descriveremo nel dettaglio.

TABELLONE: AFFARI FATTI

I giocatori al centro delle trattative di oggi, 27 giugno 2023, nel nostro live:

solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus, potrebbero orientare diversamente le proprie scelte.

Abbonati e segui il calciomercato su DAZN