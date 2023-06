Mercato Juventus, c’è il sì del francese Rabiot: ora i bianconeri sperano nell’accoppiata con il Sergente Milinkovic-Savic

Il robusto centrocampista francese avrebbe rifiutato il Manchester United ed avrebbe trovato un accordo con la Juve: l’ago della bilancia lo stretto rapporto con il tecnico Max Allegri

27-06-2023 11:00

Inizia sempre di più a prendere forma ed a delinearsi il mercato della Juventus. Il club allenato dal tecnico livornese Massimiliano Allegri, dopo una lunga attesa, avrebbe avuto il si al prolungamento di contratto da parte del centrocampista francese Adrien Rabiot. Dopo aver incassato la risposta positiva da parte dell’ex Psg, ecco che i bianconeri puntano il sergente della Lazio Milinkovic Savic. Andiamo, nel dettaglio, a vedere le prossime mosse del club bianconero di Torino.

Prima le cessioni: addio Europa?

Dopo un’annata non all’altezza terminata con una sempre più certa esclusione da qualsiasi partecipazione alle gare europee, la Juventus dovrà probabilmente pagare una multa alla Uefa. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport: per non andare incontro a sanzioni ben più gravi, i bianconeri potrebbero accettare l’esclusione dalle coppe europee per un anno.

In caso di una tempistica superiore, i bianconeri potrebbero fare ricorso al Tas di Losanna. Ancora più importanti saranno le cessioni: Arthur, McKennie e Zakaria sono i candidati principali per creare un buon gruzzoletto per pagare la multa in arrivo e per puntare il forte centrocampista serbo della Lazio.

Rabiot c’è il si: le cifre

Dopo la migliore stagione della carriera (in termini realizzativi e di prestazioni) il centrocampista francese della Juve si è convinto a restare un anno in più sotto la corte bianconera. Rabiot, infatti, ha rifiutato le avances della Premier League, Manchester United su tutte.

Decisivo nella scelta finale Max Allegri: il centrocampista francese è particolarmente legato al tecnico livornese. Le cifre del rinnovo: sono sette i milioni che Rabiot ha accettato per restare in bianconero un anno extra, forte del solido rapporto con il tecnico. Il francese, ora, è pronto a dire di alla Juve per la seconda volta.

Il sogno proibito: il Sergente

La Juve vuole tornare ad essere competitiva per lo scudetto. I dirigenti della Juve, dopo un confronto interno, sono decisi ad investire sul centrocampista della Lazio. Milinkovic Savic è da tempo nei radar bianconeri e la situazione contrattuale del centrocampista di Lotito potrebbe agevolare la partenza anticipata da Roma.

Insomma, il sogno del club bianconero è quello di fornire ad Allegri – oltre che a Rabiot – anche Milinkovic Savic, in modo tale da poter contare su due interni di centrocampo di sostanza capaci nel vedere la porta.