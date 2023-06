Juventus, Rabiot non ha più tempo: o resta o va al Manchester United

Il francese, reduce da una stagione super, deve decidere se restare bianconero a andare in Premier League. La Vecchia Signora sta facendo di tutto per trattenerlo.

26-06-2023 10:12

Il tempo sta per scadere. Adrien Rabiot, tra pochi giorni, sarà ufficialmente un parametro zero. Dovrà far sapere se rinnoverà con la Juventus o accetterà la corte del Manchester United.

Rabiot, solo due opzioni per il suo futuro

Reduce da una stagione stellare con la casacca della Juventus, Adrien Rabiot è chiamato a prendere una decisione finale circa il suo futuro. La situazione è chiara: sul tavolo ci sono due opzioni: proseguire la sua avventura in bianconero o emigrare in Premier League, al Manchester United.

Il francese si trova bene a Torino, sponda bianconera, ma deve fare i conti anche con una stagione (la prossima) in cui la Juventus non giocherà la Champions League e, forse, neppure le coppe. Dal 30 giugno, sarà libero di decidere.

Rabiot, l’offerta importante del Manchester United

Nelle ultime ore, il Manchester United sarebbe tornato alla carica per convincere Adrien Rabiot a scegliere i Red Devils. Oltre ad un contratto importante garantito al centrocampista francese (stessi soldi che gli offre la Vecchia Signora ma accordo pluriennale), ci sarebbe anche una somma interessante per accontentare la mamma agente.

Il Manchester United insegue Adrien Rabiot da tempo ed è sicuro che questa sia la volta buona per vestirlo con la casacca dei Red Devils. Da non escludere, a breve, un faccia a faccia per arrivare alla classica fumata bianca.

Juventus, Manna vuole convincere Rabiot a tutti i costi

Giovanni Manna, dal canto suo, è convinto di avere ciò che serve per convincere Adrien Rabiot a restare alla Juventus. L’offerta economica è interessante: sette milioni per una sola stagione, lo stesso ingaggio che percepiva lo scorso anno.

Inoltre, c’è la stima di Max Allegri (che l’ha rilanciato) e una tifoseria che ora ha compreso il valore reale del francese. L’unico limite resta la non partecipazione alla prossima Champions League. Dovesse spuntarla il Manchester United, la Juventus punterebbe immediatamente a Sergej Milinkovic-Savic come sostituto del francese.