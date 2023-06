Juve, Rabiot sempre più convinto ad accettare il rinnovo in bianconero

Secondo La Gazzetta dello Sport, i 7 milioni annui offerti dalla Vecchia Signora, sono la proposta migliore attualmente in mano al centrocampista francese

25-06-2023 15:10

In attesa dell’arrivo da Napoli di Cristiano Giuntoli a capo della direzione sportiva, in casa Juventus tiene banco la questione relativa al rinnovo contrattuale di Adrien Rabiot, in scadenza il prossimo 30 giugno. Sempre più ottimismo, in questo senso, filtra dalla stanza dei bottoni bianconera: il duttile centrocampista francese classe 1995 ed ex PSG sarebbe sempre più convinto a proseguire la propria avventura con la Vecchia Signora. Nonostante le voci continuino a rincorrersi, in merito a potenziali interessi nei suoi confronti provenienti dalla Premier League, secondo la Gazzetta dello Sport, la proposta economica più valida per Rabiot resta proprio quella della Juventus, che sostanzialmente avrebbe riconfermato i 7 milioni netti almeno fino al 30 giugno 2024. Si tratterebbe quindi di un rinnovo annuale, magari con opzione per il secondo.

Naturalmente, suo principale promotore sarebbe mister Massimiliano Allegri, anch’egli tuttavia impegnato a valutare offerte – multimilionarie – provenienti dall’Arabia Saudita. Nel frattempo, sempre per quanto riguarda la metà campo, l’attuale direttore sportivo bianconero Giovanni Manna sta tessendo la tela dell’articolata trattativa Davide Frattesi. Su di lui, la concorrenza di Inter e Milan in una situazione ideale, da rialzo d’asta garantito, per l’amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali. La Juventus, in questo senso, può far leva sugli ottimi rapporti di mercato col club ceramista consolidati con l’affare Manuel Locatelli.