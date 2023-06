Calciomercato svincolati, Rabiot e Asensio guidano la lista d’oro: gli altri grandi nomi

A partire dal 30 giugno 2023 tanti contratti importanti andranno a decadere, i nomi dei possibili svincolati fanno gola ai club: Hazard lascia il Madrid, il colombiano James torna a disposizione

Gli sviluppi della sessione estiva del calciomercato subiranno le influenze di chi, a partire dal 30 giugno, si troverà senza squadra (free agent) e con la possibilità di trovare nell’immediato una nuova realtà. Come tutti gli anni, sul mercato, si trovano dei pezzi pregiatissimi che rimarranno senza squadra. I nomi degli svincolati di lusso fanno gola a diverse squadre nel panorama europeo (ed ormai mondiale) del sistema calcio. Con il passare dei giorni si avranno degli aggiornamenti e degli adattamenti, ma – ad oggi – la scelta tra i “parametri zero” non manca.

I difensori che fanno più gola

Tra tutti i nomi che ci saranno tra i difensori senza squadra, quello che cattura ed attira di più l’attenzione è sicuramente quello di Sergio Ramos. L’ex Real Madrid lascia ufficialmente il PSG (segnando contro il Clermont) e torna sul mercato. Anche il difensore centrale colombiano Eddie Segura lascia la MLS e rimane senza squadra. Continua ad essere uno svincolato di lusso l’ex difensore del Napoli e poi del Genoa Nikola Maksimovic: il serbo non ha una squadra da quasi un anno. Anche l’ex terzino di Torino e Roma entra nell’elenco degli svincolati: Bruno Peres, esterno brasiliano, dopo l’ultima avventura in Turchia, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Stesso discorso anche per Eliaquim Mangala: dopo l’esperienza in Ligue 1, anche il francese ex Manchester City e Valencia cerca una nuova sistemazione.

I centrocampisti liberi più appetibili

Il potenziale prezzo più pregiato per il centrocampo, tra gli svincolati, potrebbe essere il francese Rabiot. Il centrocampista della Juve è ambito sul mercato ed, ad oggi, non è ben definito il futuro del giocatore di Max Allegri. Dopo l’esperienza in Giappone, torna sul mercato Don Andres Iniesta: l’ex stella della metà campo della Spagna e del Barcellona torna – a partire dal 30 giugno – libero di firmare con qualsiasi club. Filip Bradaric, ex centrocampista del Cagliari e della Nazionale Croata, ha termina il suo contratto in Arabia Saudita da un anno ed è senza squadra. Si trova nella stessa situazione anche l’ex centrocampista di Bologna ed Inter Saphir Taïder: il franco-tunisino è fermo dal 1 luglio 2022 ed è pronto, a 31 anni, a rimettersi in gioco. Il trentatreenne inglese Danny Drinkwater, ex campione della Premeir con Leicester e Chelsea, è fermo da un anno ed è alla ricerca di una nuova esperienza.

La parte che scotta: il reparto offensivo

Ad attirare l’attenzione sono i grandi nomi: Eden Hazard, dopo una spesa di 115 milioni a favore del Chelsea, lascia il Real Madrid: come annunciato dai Blancos, le parti hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto del belga che – in realtà – sarebbe terminato il 30 giugno del 2025. L’ex talento del Real Madrid, il colombiano James Rodríguez, dopo aver lasciato l’Olympiakos, può firmare con una qualsiasi squadra: sono 5 le reti realizzate nella massima divisione del calcio greco. Dopo la non piacevole esperienza in Andalusia, anche Isco è libero di firmare con qualsiasi società. Per il trequartista, ex Real e Spagna, sono diversi i club interessati ad ottenere le prestazioni sportive dell’ex prodigio del calcio spagnolo. Anche l’attaccante italiano Simone Zaza, ormai dormo da quasi un anno, è ancora svincolato. A chiudere il panorama degli svincolati d’oro c’è sicuramente Marco Asensio: il giocatore del Real Madrid, classe 1996, nonostante la scadenza, ha un valore di 25 milioni di euro e rappresenta – tra gli svincolati – il prezzo più pregiato.