15-01-2023 22:33

Questa volta ha vinto Xavi, che batte Ancelotti e si prende il primo trofeo della propria gestione. Il Barcellona vince la finale di Supercoppa di Spagna a Ryad, la prima tra Barca e Real con questo nuovo formato con le Final Four (dal 2020), rifilando tre gol al Real Madrid di Carletto, che manca così la vittoria del trofeo numero 25 della carriera. Finisce 3-1 in maniera nettissima per i blugrana.

Real Madrid che praticamente non vede la palla per 70 minuti, surclassato dalla classe enorme di Pedri e di Gavi (schierato in attacco), ma anche grazie a un Lewandowski più forte del dolore alle costole.

Nel Real Benzema cerca di tirare la carretta e segna anche il gol della bandiera, ma oggi semplicemente il Barca ci arrivava meglio. Per i Blancos poche scuse nonostante le assenze di Alaba e Tchouaméni.

Il Barcellona surclassa il Real: Gavi, Lewa e Pedri fanno quel che vogliono

Apre le marcature proprio Gavi, che sfrutta un ottimo passaggio di Lewa dopo una palla sanguinosa persa dal giovane mediano Camavinga. Il raddoppio è proprio del polacco prima della fine del primo tempo, che segna su assist proprio di Gavi, che ricambia il favore per la palla di poco prima. La chiude poi Pedri, nella ripresa, dopo un’altra palla persa dal centrocampo madrileno, questa volta da Ceballos.

Inutile il gol della bandiera del capitano Karim Benzema, unico a metterci la determinazione giusta ma poco servito dai propri compagni di squadra.

Oltre a questo, comunque, il Barcellona ha creato tantissimo, colpendo anche un palo (con Lewandowski nel primo tempo) e rendendosi molto pericoloso anche sulle palle da fermo. Male Vinicius Jr. come tutta la catena di destra dei Blancos, che ora dovranno essere bravi a ricaricare le pile, dato che si tratta del secondo ko consecutivo (nella scorsa giornata di Liga il ko col Villarreal).

Primo trofeo al Barca per Xavi, in Supercoppa una statistica curiosa

Dopo aver vinto letteralmente tutto da giocatore, Xavi si prende il primo trofeo da quando ha preso la guida del Barcellona a novembre 2021. Il tecnico blaugrana si affida a un gruppo di ragazzi molto giovani (Pedri e Gavi) e li unisce a un gruppo di calciatori che invece vincere sanno eccome (Lewandowski e Busquets su tutti). Mix perfetto per battere un Real Madrid davvero pessimo per la maggior parte della gara.

14° titolo di Supercoppa per il Barcellona, staccato il Real Madrid fermo a 12. Curiosamente notare Sky Sport, da quando la formula è stata cambiata a 4 squadre (1°-2° in Liga, finaliste in Copa del Rey) a vincere la Supercoppa è stata sempre una squadra che non aveva vinto nessuna delle due coppe nella stagione precedente.

Primo trofeo della stagione spagnola al Barcellona, il Real sarà impegnato a febbraio nel Mondiale per Club.

Busquets esalta Gavi: “È un animale da competizione”

Il capitano del Barcellona Sergi Busquets, destinato a lasciare il Camp Nou a fine stagione, ha esaltato la prestazione del giovane Gavi, nuovo fenomeno blaugrana assieme a Pedri (i tifosi si augurano che possano percorrere le orme di Xavi e Iniesta).

Queste le parole di Busquets a Movista:

“Gavi è un animale da competizione, a quell’età i giocatori sono spesso ancora nella squadra giovanile o nella Masia, mentre lui ha giocato a un livello incredibile, segnando gol e facendo assist. Gli direi di continuare a imparare e ad ascoltare. Speriamo che segni un’epoca al Barca”.

Un commento anche sul bel successo catalano:

“Non potevamo perdere l’opportunità di vincere un titolo dopo un periodo di cambiamenti di allenatori e giocatori. Avevamo speranze e ambizioni, ma al Barca si pretende sempre di vincere e Xavi ce lo ha ricordato”.