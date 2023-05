Andrea Pirlo rompe in anticipo con il Fatih Karagumruk: il retroscena. Pronta una panchina nuova

Tramite una nota ufficiale del club di Istanbul, il club dice addio ad Andrea Pirlo: “Siamo felici del tempo trascorso insieme, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il futuro”

24-05-2023 14:34

La sua permanenza in Turchia aveva una scadenza insita nel contratto, ma i progetti per Andrea Pirlo lo hanno condotto già altrove complice una fine stagione non proprio entusiasmante per il Fatih Karagumruk. Il club turco, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, ha deciso attraverso un comunicato di formalizzare di comune accordo con il tecnico italiano, l’interruzione del suo mandato ad appena tre giornate dal termine della stagione.

Perché? E che società sarebbe pronta ad ingaggiare il tecnico ex Juventus che in Turchia aveva deciso di ripartire con la sua carriera da allenatore?

Pirlo dice addio al Karagumruk: il retroscena

I rumors recenti avevano accostato Pirlo ad altri club che militano, come il Fatih Karagumruk, in Superlega: in primis il Besiktas e, stando a Hurriyet, Çaykur Rizespor appena risalito nella massima serie turca che potrebbe avvinare l’allenatore italiano con un obiettivo preciso. I sospetti aumentano ed è comprensibile dato che il comunicato lascia intravedere, sull’uscio, l’ingresso di una nuova esperienza professionale per l’ex Milan.

Suleyman Hurma, patron del Karagumruk, ha dimostrato una particolare attenzione per la Serie A e, al di là dei calciatori Viviano, Biraschi, Borini e Bertolacci, durante la sua esperienza da presidente aveva già affidato la guida della squadra a un altro italiano, l’emergente Francesco Farioli.

La decisione di Pirlo

La scorsa estate, Pirlo aveva firmato un contratto annuale, desideroso di mettersi in mostra dopo una pausa che lo aveva visto addirittura vicino alla firma con il Barcellona che aveva preferito, dopo lunghe riflessioni, l’ex Xavi.

La società ambiva, nel giro di qualche stagione, a qualificarsi alle coppe europee, però il rendimento degli ultimi mesi si è rivelato al di sotto delle aspettative. Il Karagumruk è attualmente nono in classifica con 44 punti, 19 in meno rispetto all’Adana di Montella (quarto) e 30 in meno rispetto al Besiktas, aritmeticamente qualificato alla prossima edizione della Conference League. Lo strappo era nell’aria da tempo: nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, le parti lo hanno annunciato già adesso.

Il messaggio nel comunicato

“Dal momento che non ci sono i presupposti per proseguire con mister Pirlo e il suo staff durante la prossima stagione, il club ha autorizzato il tecnico a lasciare la squadra in anticipo, con la speranza che tale decisione possa aiutarlo a pianificare al meglio il suo futuro – si legge sul sito ufficiale del Karagumruk -. Siamo molto felici di aver trascorso un anno insieme ad Andrea e lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto. In bocca al lupo!”.

Pirlo si era trasferito a Istanbul il 12 giugno 2022, entusiasta di una nuova avventura in panchina, la seconda dopo quella con la Juventus. Un addio che ha riaperto il ciclo Allegri bis e il nuovo corso segnato anche dalle note vicende giudiziarie, sportive e sul piano della giustizia ordinaria di questi ultimi mesi.

VIRGILIO SPORT