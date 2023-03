Terremoto in Turchia, così Montella: "L'apocalisse"

Il tecnico dell'Adana Demirspor ha raccontato quello che ha vissuto da vicino nelle ultime settimane per il sisma.

04-03-2023 13:31

Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha colpito anche il mondo del calcio, come l’Adana Demirspor allenato da Vincenzo Montella. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha commentato così il sisma: “L’apocalisse“. Poi ha aggiunto: “Il pensiero dei giocatori è sempre per le famiglie rimaste lì. Siamo professionisti e vogliamo regalare qualche distrazione, ma è molto difficile giocare”.

Montella ha infatti spiegato: “Il campionato è diventato una corsa a ostacoli. Partite vinte a tavolino, stop del torneo: è chiaro che siano sciocchezze rispetto a quello che è successo. Famiglie distrutte, genitori che piangono i propri figli, bambini rimasti orfani. Persone che hanno perso tutto in pochi minuti. Vi assicuro che dal vivo lo strazio supera ogni immaginazione“.