PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Bruges è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 18:45 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Bruges sarà Maurizio Mariani coadiuvato da Fabiano Preti e Daniele Bindoni. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Bayer Leverkusen-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayer Leverkusen e il Club Brugge si sono incontrati solo in due precedenti occasioni nelle competizioni europee, con la squadra belga imbattuta entrambe le volte - 1-1 nell’ottobre 2006 in Coppa UEFA e 1-0 proprio nella gara d’andata di questa edizione della UEFA Champions League.

Il Club Brugge ha vinto solo uno dei precedenti 15 incontri fuori casa contro squadre tedesche in competizioni europee (4N, 10P), anche se l’unica vittoria è arrivata nella trasferta più recente - vittoria per 2-1 in casa del RB Lipsia nella fase a gironi della scorsa edizione della UEFA Champions League.

Il Bayer Leverkusen ha vinto entrambe le precedenti gare in cui ha ospitato squadre belga nelle competizioni europee, battendo il K. Lierse SK nel 1997 (1-0) e il KRC Genk nel 2011 (2-0) – incontri entrambi disputati in Champions League.

Il Club Brugge si è già qualificato per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League in corso e potrebbe conquistare il primo posto nel girone per la prima volta in una singola edizione del torneo.

Il Bayer Leverkusen ha vinto solo una delle cinque partite giocate in questa edizione della UEFA Champions League (1N, 3P), rimanendo senza successo nelle ultime tre. Se non riuscirà a vincere questo incontro, la squadra tedesca eguaglierà il suo peggior risultato in termini di vittorie in una singola edizione della competizione: un solo successo sia nel 1999/2000 che nel 2015/16.

Il Club Brugge è imbattuto fuori casa in questa edizione della UEFA Champions League, battendo il Porto per 4-0 e pareggiando 0-0 in casa dell'Atletico Madrid. La squadra belga potrebbe collezionare tre clean sheet consecutivi fuori casa nella competizione per la prima volta.

Il Club Brugge ha apportato solamente tre modifiche al suo XI titolare in questa edizione della UEFA Champions League, con il solo Benfica (uno) che ne ha fatte meno complessivamente. Gli avversari di giornata, il Bayer Leverkusen, invece, hanno effettuato 14 modifiche al loro XI di partenza nelle cinque gare precedentemente giocate nella competizione.

L'attaccante del Bayer Leverkusen Patrik Schick ha disputato 18 incontri in Champions League senza mai segnare. Infatti, i tre gol realizzati nelle principali competizioni europee sono stati tutti nella UEFA Europa League, dove ha una media di un gol ogni 138 minuti.

Il portiere del Club Brugge Simon Mignolet ha subito solo quattro gol nella Champions League in corso, nonostante abbia un valore di Expected Goals riguardanti i tiri nello specchio della porta di 9.1. Infatti, in base alla qualità dei tiri che ha affrontato, Mignolet ha impedito più gol di qualsiasi altro portiere nel torneo in corso (5).

Callum Hudson-Odoi – che ha segnato contro l'Atletico Madrid nell’ultimo turno – ha creato più occasioni da rete (7) e ha portato a termine più dribbling (7) di qualsiasi altro giocatore del Bayer Leverkusen in questa edizione della UEFA Champions League.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Bruges di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Bruges si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 1 novembre.

Bayer Leverkusen-Bruges è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

