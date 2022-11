PREPARTITA

FC Porto - Atletico Madrid è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 18:45 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Atletico Madrid sarà Daniele Orsato coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

FC Porto-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Porto e l’Atletico Madrid si sono incontrati 11 volte in competizioni europee, con la squadra portoghese in grado di vincere solo due di questi confronti (4N, 5P).

L’Atletico Madrid è rimasto imbattuto negli ultimi cinque incontri contro il Porto in Champions League, vincendone quattro (1N); tutti sotto la guida tecnica di Diego Simeone. L’ultima volta che i Colchoneros hanno perso una sfida contro la squadra portoghese è stato nel dicembre 2009, con Quique Sanchez Flores in panchina.

Il Porto è rimasto imbattuto nelle prime tre sfide casalinghe contro l’Atletico Madrid in competizioni europee tra il 1963 e il 2009 (1V, 2N), ma ha perso entrambi gli incontri interni più recenti con Diego Simeone sulla panchina della squadra spagnola - 1-2 nell’ottobre 2013 e 1-3 nel dicembre 2021.

L’Atletico Madrid ha vinto gli ultimi due incontri giocati in casa del Porto in Champions League: la squadra spagnola non ha mai ottenuto tre successi in trasferta contro una singola avversaria nella competizione.

Il Porto ha vinto ognuno degli ultimi tre incontri in UEFA Champions League senza subire reti: la squadra portoghese non ha mai vinto quattro gare di fila senza incassare nemmeno un gol nella competizione.

L’Atletico Madrid non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite giocate in Champions League (2N, 2P) - l’ultima volta che la squadra spagnola ha registrato una striscia di incontri più lunga senza successi è stata tra dicembre 2008 e dicembre 2009 (nove), prima dell’arrivo di Diego Simeone in panchina.

Il portiere del Porto Diogo Costa ha parato tre dei quattro calci di rigore affrontati in questa edizione della UEFA Champions League - questo è già un record per un estremo difensore in una singola edizione della competizione (dal 2003/04).

L’attaccante dell’Atletico Madrid Alvaro Morata non ha trovato la via della rete nelle ultime nove presenze in Champions League, la sua striscia di gare più lunga senza segnare nella competizione (nove partite senza nemmeno un gol anche tra ottobre 2017 e ottobre 2019).

Mehdi Taremi del Porto è stato direttamente coinvolto in sei gol in questa edizione della UEFA Champions League (quattro gol e due assist); più di qualsiasi altro compagno di squadra. Questo è già un record per un giocatore iraniano in una singola edizione della competizione (dal 2003/04).

Dall'inizio della scorsa stagione, il difensore dell'Atletico Madrid Reinildo è il giocatore che ha iniziato più sequenze su azione di qualsiasi altro giocatore in UEFA Champions League (183); evidenziando la sua abilità nel recuperare la palla per la sua squadra.

Dove vedere FC Porto-Atletico Madrid di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

FC Porto-Atletico Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 1 novembre.

FC Porto-Atletico Madrid è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

