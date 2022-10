DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Celtic - Lipsia? La gara tra Celtic e Lipsia si giocherà martedì 11 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Celtic - Lipsia? L'arbitro del match sarà Halil Umut Meler Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Celtic - Lipsia sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Celtic - Lipsia? La partita si gioca a Glasgow In che stadio si gioca Celtic - Lipsia? Stadio Celtic Park Chi trasmette la partita Celtic - Lipsia? La partita tra Celtic e Lipsia verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Celtic - Lipsia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Lipsia sarà Halil Umut Meler coadiuvato da Mustafa Eyisoy e Cevdet Kömürcüoglu. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Celtic-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Celtic ha perso due dei tre incontri contro il Lipsia in competizioni europee ma entrambi fuori casa, vincendo l’altro in casa per 2-1 nel match giocato in UEFA Europa League nel novembre 2018.

Questo sarà il sesto incontro in una competizione europea tra il Lipsia e una squadra scozzese - la squadra tedesca ha vinto le tre gare interne disputate contro queste squadre, ma ha perso entrambi i match disputati in Scozia: 2-1 contro il Celtic nel 2018 e 3-1 contro i Rangers nella semifinale della scorsa edizione della Europa League.

Il Celtic ha mantenuto la porta inviolata solamente una volta negli ultimi 23 incontri nelle maggiori competizioni europee, vincendo 2-0 contro il Ferencváros in UEFA Europa League nell’ottobre 2021. La squadra scozzese ha incassato 55 reti in queste gare, incluse sette in questa stagione.

Il Lipsia ha registrato solamente tre vittorie nelle ultime 11 partite di Champions League, tra le quali la vittoria per 3-1 contro il Celtic nell’ultimo turno (1N, 7P). Gli ultimi quattro successi nella competizione sono arrivati sotto la guida tecnica di quattro diversi allenatori - Julian Nagelsmann, Jesse Marsch, Achim Beierlorzer e quello attuale Marco Rose.

Il Celtic ha perso ognuna delle ultime sei gare interne di Champions League - se perderà questa sfida, la squadra scozzese eguaglierà la striscia di sconfitte consecutive più lunga per una formazione nella competizione, detenuta dal Monaco (sette sconfitte di fila tra maggio 2017 e dicembre 2018).

Il Lipsia ha perso sei delle precedenti otto gare esterne di Champions League (2V). In questi otto incontri sono stati realizzati 36 gol (14 segnati, 22 subiti) con una media di reti a partita di 4.5.

Nessuna squadra ha effettuato più recuperi offensivi terminati con un tiro del Celtic nella Champions League in corso (otto), anche se nessuno di questi ha portato al gol.

Nella terza giornata contro il Celtic, Christopher Nkunku ha realizzato la sua nona rete con il Lipsia in Champions League, eguagliando Emil Forsberg come miglior realizzatore del club nella competizione. Dall’inizio della scorsa stagione, solo quattro giocatori hanno segnato più gol di lui nella fase a gironi della Champions League (otto).

André Silva è stato coinvolto in 12 gol nelle 15 gare da titolare in Champions League (9 reti, 3 assist) con la maglia del Porto e del Red Bull Lipsia. L’attaccante ha effettuato nove conclusioni nella terza giornata contro il Celtic, primato per un giocatore del Red Bull Lipsia in un singolo match di Champions League.

Solamente Vinícius Júnior (18) ha completato più dribbling di Jota del Celtic (10) nella Champions League in corso, con l’ala portoghese in grado di portare a termine il 63% dei dribbling tentati (10/16).

Dove vedere Celtic-Lipsia di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Celtic-Lipsia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Celtic-Lipsia è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Celtic - Lipsia tra Sky o Mediaset.

