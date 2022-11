LIVE CHELSEA - DINAMO ZAGABRIA 0-1 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Chelsea - Dinamo zagabria? La gara tra Chelsea e Dinamo zagabria si giocherà mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Chelsea - Dinamo zagabria? L'arbitro del match sarà François Letexier Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Chelsea - Dinamo zagabria sarà Jerome Brisard Dove si gioca Chelsea - Dinamo zagabria? La partita si gioca a London In che stadio si gioca Chelsea - Dinamo zagabria? Stadio Stamford Bridge Chi trasmette la partita Chelsea - Dinamo zagabria? La partita tra Chelsea e Dinamo zagabria verrà trasmessa da Sky Sport Calcio, Mediaset Infinity e Sky Qual'è il risultato di Chelsea - Dinamo Zagabria? Al 15° minuto del primo tempo il risultato di Chelsea - Dinamo Zagabria è 0-1

PREPARTITA

Chelsea - Dinamo Zagabria è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.

Arbitro di Chelsea - Dinamo Zagabria sarà François Letexier coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Chelsea-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’unico altro incrocio del Chelsea in competizioni europee contro squadre croate risale al match di apertura di questa Champions contro la Dinamo Zagabria, perso dai Blues per 1-0.

Questa sarà solo la quarta volta che un team croato giocherà una gara di Champions League in casa di una squadra inglese. Tutti e tre i precedenti riguardano la Dinamo Zagabria (1N, 2P): 0-0 vs Manchester United nel settembre 1999, 0-3 vs Arsenal nel novembre 2015 e 0-2 vs Manchester City nell’ottobre 2019.

Il match vinto dalla Dinamo Zagabria contro il Chelsea nel primo turno di questa Champions è stato l’ultimo di Thomas Tuchel alla guida dei Blues. Solo una squadra ha vinto sia in casa che in trasferta contro il Chelsea nella fase a gironi di Champions League: il Basilea nel 2013/14.

Il Chelsea non perde una gara casalinga nei gironi di Champions Leagie da settembre 2019 (0-1 sotto la guida di Frank Lampard vs Valencia): sei vittorie e quattro pareggi da allora. I Blues hanno segnato 23 gol in queste 10 gare interne (2.3 di media a match).

L’ultima vittoria in trasferta della Dinamo Zagabria in Champions League risale al novembre 1998, quando il club croato si impose in casa dell’Ajax per 1-0. Da allora 20 gare esterne di fila senza mai vincere nella competizione con ben 17 sconfitte nel parziale (3N).

Il Chelsea è imbattuto nelle quattro partite di Champions League della gestione Graham Potter (tre vittorie e un pareggio). L’ultimo allenatore dei Blues a rimanere imbattuto nelle sue prime cinque panchine nella competizione fu Roberto Di Matteo nella stagione 2011/12, quando il Chelsea vinse poi la Coppa.

Gli otto gol del Chelsea in questa fase a gironi di Champions League sono stati segnati da sette giocatori differenti: solo Pierre-Emerick Aubameyang ne ha messi a referto più di uno (due). Solo il Napoli (11), l’Inter e il Bayern (otto ciascuna) contano più marcatori differenti dei Blues finora.

Dall’inizio della scorsa stagione, nessuna squadra ha segnato più gol del Chelsea (sette) in Champions League in seguito ad una sequenza su azione con almeno 10 passaggi.

Mislav Orsic ha segnato due dei tre gol della Dinamo Zagabria in questa Champions League, uno dei quali proprio contro il Chelsea nel match d’andata (1-0, che costò la panchina a Thomas Tuchel).

Mason Mount è il giocatore del Chelsea che ha partecipato attivamente a più conclusioni in questa Champions League (21 – 10 tiri, 11 occasioni create). L’unico altro giocatore di un club inglese che in questa edizione ha effettuato almeno 10 tiri e creato almeno 10 occasioni per i compagni è Jack Grealish del Manchester City.

Dove vedere Chelsea-Dinamo Zagabria di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Chelsea-Dinamo Zagabria si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 novembre.

Chelsea-Dinamo Zagabria è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Chelsea - Dinamo Zagabria tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League