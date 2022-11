LIVE JUVENTUS - PARIS SAINT-GERMAIN 0-1 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il PSG non ha vinto alcuna delle quattro trasferte giocate in competizioni europee contro la Juventus: l’ultima risale al ritorno della finale di Supercoppa Europea nel febbraio 1997, quando i parigini persero 3-1 sotto la gestione di Ricardo Gomes.15:00

La Juventus ha perso per la prima volta quattro partite in una singola fase a gironi di Champions League. Soltanto una volta i bianconeri hanno subito cinque sconfitte in una singola edizione nella competizione: nel 2002-03 (una nella prima fase a gironi, tre nella seconda e una in semifinale).15:00

PREPARTITA

Juventus – PSG è valevole per la sesta ed ultima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone H. La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus – PSG sarà Carlos del Cerro Grande coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Guadalupe Porras Ayuso. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Dopo solo 5 giornate la Juventus si trova già fuori dalla più importante competizione europea; la classifica vede al comando PSG e Benfica con 11 punti seguite da Juventus e Maccabi Haifa a 3 punti. Rimane solo l’obiettivo Europa League per la squadra bianconera ma per centrarlo stasera dovrà superare lo scoglio PSG che è in lotta con il Benfica per il primo posto nel girone, importante in ottica sorteggio.

Allegri stasera, dati i tanti infortuni, dovrebbe schierare la sola punta Milik con pronto Kean a dare supporto a partita iniziata. Sicuri del posto i due giovani Miretti e Fagioli, autore di una bellissima rete nell’ultima giornata di campionato contro il Lecce. Lato PSG Galtier deve rinunciore a Neymar squalificato: al suo posto pronto Sarabia.

Probabili formazioni Juventus-PSG

Juventus: Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri

PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Mbappè. All. Galtier

Dove vedere Juventus-PSG in diretta TV e streaming

Juventus-Paris Saint-Germain si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 2 novembre. In TV il match sarà visibile in esclusiva su Sky, canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming la partita sarà disponibile su Now TV, Sky Go ed Infinity plus.