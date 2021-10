PREPARTITA

Manchester United - Atalanta è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United - Atalanta sarà Szymon Marciniak coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Stasera all’Old Trafford va di scena la terza partita del girone F della Champions League 2021/22. Dopo 2 giornate il girone F vede in testa l’Atalanta con 4 punti, seguita ad una lunghezza (3 punti) dal Manchester United e Young Boys. Ultimo ad 1 punto il Villareal.

La squadra di Solskjaer cercherà di riportarsi in vetta al girone F ma per farlo dovrà battere l’Atalanta di Gasperini che nell’ultimo match di Serie A è parsa molto in forma. Solskjaer dovrà rinunciare a Varane, Diallo Traoré e Martial (fuori per infortunio); davanti Cristiano Ronaldo sarà supportato da da Greenwood, Fernandes e Rashford.

Gasperini dovrà invece fare a meno di Toloi e Djimsiti, oltre ad Hateboer, Gosens e Pessina. Davanti potrebbe giocare Malinovskyi e Zapata, con Ilicic in panchina.

Probabili formazioni

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, B. Fernandes, Rashford; Ronaldo. All.: Solskjaer

Atalanta: Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini

Dove vedere Manchester United-Atalanta di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Manchester United-Atalanta si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 20 ottobre.

Manchester United-Atalanta è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League