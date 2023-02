Di Lorenzo in profondità per Osimhen, fermato in offside.22:18

Frazione tattica per oltre mezz'ora, i tedeschi non lasciano spazi ai partenopei poi si accende Lozano: il messicano prima colpisce un palo - Osimhen sulla ribattuta guadagna un penalty che Kvaratskhelia si fa parare da Trapp - poi scatta sulla destra fornendo ad Osimhen il facile tap-in del vantaggio, quindi serve anche il 2-0 in fotocopia ma il gol viene annullato per la posizione irregolare di Osimhen.21:50

Lancio millimetrico di Kvaratskhelia per Osimhen il cui destro in caduta si spegne sull'esterno della rete.21:45

Kamada penetra in area, cross ribattuto da Olivera, Anguissa spazza in angolo.21:44

Kim perfetto in scivolata su Kolo Muani, pescato però in fuorigioco.21:30

Sow in verticale, Kolo Muani manca l'aggancio in area.21:25

Olivera lungo linea per Kvaratskhelia, Buta è in vantaggio.21:22

Da corner, Kvaratskhelia schiaccia il destro in girata volante, Trapp alza in sicurezza.21:20

Spalletti opta per Lozano a formare il tridente completato da Osimhen e Kvaratskhelia. Zielinski torna titolare in mediana al posto di Elmas.20:16

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Eintracht francoforte - Napoli? La gara tra Eintracht francoforte e Napoli si giocherà martedì 21 febbraio 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Eintracht francoforte - Napoli? L'arbitro del match sarà Artur Manuel Soares Dias Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Eintracht francoforte - Napoli sarà Tiago Martins Dove si gioca Eintracht francoforte - Napoli? La partita si gioca a Frankfurt In che stadio si gioca Eintracht francoforte - Napoli? Stadio Deutsche Bank Park Chi trasmette la partita Eintracht francoforte - Napoli? La partita tra Eintracht francoforte e Napoli verrà trasmessa da Sky, Sky Sport 1 e Canale 5 Qual'è il risultato di Eintracht Francoforte - Napoli? Al 65° minuto del secondo tempo il risultato di Eintracht Francoforte - Napoli è 0-2 Chi ha segnato del Napoli? I marcatori del Napoli sono stati Victor Osimhen al 40' e Giovanni Di Lorenzo al 65'

PREPARTITA

Eintracht-Napoli è valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Deutsche Bank Park di Francoforte.

Arbitro di Eintracht Francoforte – Napoli sarà Artur Manuel Soares Dias coadiuvato da Paulo Soares e Pedro Ricardo Ferreira Ribeiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

L’Eintracht Francoforte era inserito nel girone D ed ha superato il girone con 10 punti dietro al Tottenham mentre il Napoli era nel girone A superato brillantemente al primo posto con 15 punti. In Bundesliga la squadra tedesca occupa il 6° posto con 38 punti; la squadra è in ottima forma dato che ha subito una sola sconfitta negli ultimi 9 match e sabato scorso ha vinto 2-0 contro il Werder Brema. Il Napoli di Spalletti invece sta dominando il campionato italiano: 62 punti in 23 partite a +15 sulla seconda.

Probabili formazioni Eintracht-Napoli

Eintracht: Trapp; Jakic, Ndicka, Tuta; Knauff, Rode, Kamada, Max; Gotze, Lindstrom; Kolo Muani. All. Glasner

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim; Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Dove vedere Eintracht-Napoli in diretta TV e streaming

Eintracht Francoforte-Napoli si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 21 febbraio. In TV la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 HD ed a pagamento sulla piattaforma Sky sul canale Sky Sport 1 HD. In streaming il match sarà visibile su Mediaset Infinity plus e su Now TV.