LIVE JUVENTUS - FERENCVAROSI 1-1 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Alex Sandro in verticale per Bernardeschi, chiude Blazic.22:05

Si chiude in parità il primo tempo tra Juventus e Ferencvaros: ospiti avanti a sorpresa con un gol di Ozuni, Cristiano Ronaldo non ci sta e riporta il risultato in equilibrio.21:50

Fallo in attacco di Cristiano Ronaldo, nulla di fatto per la Juventus.21:42

Azione prolungata della Juventus, McKennie non trova lo spazio per andare al tiro.21:24

Le scelte di Pirlo: in avanti il tandem Cristiano Ronaldo-Dybala, fiducia a Bernardeschi, in mediana Bentancur e Arthur. De Ligt e Danilo in difesa, si rivede Alex Sandro.20:13

PREPARTITA

Juventus - Ferencvarosi è valevole per la prima partita del ritorno della fase a gironi della Champions League 2020/2021, girone G.

La partita è in programma il giorno 24 novembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro dell'incontro sarà il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Al VAR ci sarà invece Marco Fritz.

La Juventus di Pirlo, dopo l'ottima prova in campionato contro il Cagliari dove ha vinto 2-0 grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo, cerca di proseguire il suo cammino in Champions e staccare il biglietto di qualificazione per gli ottavi con 2 giornate di anticipo. Problemi in difesa dove Pirlo perde anche Demiral per un problema muscolare. Occasione per Dybala: il campione argentino dovrà sfruttare al meglio questa possibilità per cercare di scavalcare nelle gerarchie di Pirlo Alvaro Morata. Insieme a Dybala giocherà ovviamente Cristiano Ronaldo che nella partita d'andata rimase a secco.

Probabili formazioni

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Ferencvarosi: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Kharatin; Heister, Siger, Uzuni, Nguen; Boli. All. Rebrov

Dove vedere Juventus - Ferencvarosi di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Juventus-Ferencvarosi si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 24 novembre.

La partita sarà visibile in esclusiva in TV sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

