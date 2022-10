Nel Napoli confermato Meret in porta, novità in difesa con Ostigard accanto a Kim, sulle fasce Di Lorenzo e il ritorno di Mario Rui. In attacco fuori Osimhen e Kvaratskhelia, giocano Simeone con Politano e Raspadori. Nei Rangers dietro all'unica punta Morelos, il terzetto formato da Tillman, Wright e Kent.20:02

Primo posto che dipenderà anche dall'altro risultato nel girone. Il Liverpool infatti con una vittoria contro l'Ajax rimarrebbe, in caso di tre punti dei partenopei, con tre lunghezze di distacco in classifica. Tutto si potrebbe quindi decidere nell'ultimo turno, la prossima settimana, nella sfida tra Liverpool e Napoli.18:22

Al Maradona il Napoli cerca di blindare il primo posto nel girone di Champions League, per farlo dovrà battere i Rangers, ancora a zero punti e con un solo gol all'attivo, contro i 16 subiti nelle prime quatto partite.18:19

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Rangers? La gara tra Napoli e Rangers si giocherà mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Napoli - Rangers? L'arbitro del match sarà Halil Umut Meler Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Rangers sarà Abdulkadir Bitigen Dove si gioca Napoli - Rangers? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Rangers? Stadio Diego Armando Maradona Quale è la classifica del girone A? Questa la classifica del girone A dopo 4 giornate giocate: Napoli 12 punti, Liverpool 9 punti, Ajax 3 punti, Rangers 0 punti. Chi trasmette la partita Napoli - Rangers? La partita tra Napoli e Rangers verrà trasmessa da Sky, Sky Sport 1 e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Napoli – Rangers è valevole per la quinta e penultima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone A. La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli – Rangers sarà Halil Umut Meler coadiuvato da Mustafa Eyisoy e Cevdet Kömürcüoglu. Al VAR invece ci sarà Abdulkadir Bitigen.

Dopo 4 giornate il girone A vede al comando a punteggio pieno il Napoli con 12 punti, seguito dal Liverpool a 9 punti, Ajax 3 punti e Rangers ultimo a 0 punti. Già qualificato agli ottavi di finale stasera il Napoli cerca la vittoria che significherebbe primo posto matematico nel girone. Spalletti dovrebbe dare spazio ai giocatori che hanno giocato meno in questa prima fase: Ostigard, Elmas e Simeone. Dovrebbero riposare Kim per la difesa e Zielinski a centrocampo.

Probabili formazioni Napoli – Rangers

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

Rangers: McGregor; Lundstram, King, Davies: Tavernier, Jack, Davis, Barisic; Arfield, Colak, Kent. All.: Van Bronckhorst

Dove vedere Napoli – Rangers in diretta TV e streaming

Napoli-Rangers si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 26 ottobre. In diretta TV il match sarà visibile sulla piattaforma Sky sul canale Sky Sport Uno in HD e 4K. In streaming la partita sarà visibile su Now TV, Sky Go ed Infinity plus.