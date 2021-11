PREPARTITA

Sheriff Tiraspol – Inter è valevole per la quarta giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Bolshaya Sportivnaya Arena di Tiraspol.

Arbitro di Sheriff Tiraspol – Inter sarà Felix Zwayer coadiuvato da Rafael Foltyn e Marco Achmüller. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Dopo 3 giornate il girone D è guidato a pari merito da Sheriff Tiraspol e Real Madrid a 6 punti, seguite a 2 lunghezze dall’Inter mentre lo Shakhtar Donetsk è fermo ultimo ad 1 punto. Girone quindi ancora tutto aperto: l’Inter ha la grande occasione di superare in classifica lo Sheriff e intravedere gli ottavi di finale in maniera più concreta.

La squadra di mister Inzaghi si presenta al match in buona forma. Nell’ultimo match in campionato l’Inter ha vinto in casa per 2-0 contro l’Udinese. Per la partita contro lo Sheriff, Inzaghi si dovrebbe affidare davanti sempre alla coppia Lautaro Martinez-Dzeko, a centrocampo invece Vidal potrebbe giocare al posto di Calhanoglu. In difesa sicuro Skriniar che dovrebbe essere affiancato da De Vrij tenuto a riposo nell’ultimo match di campionato.

Probabili formazioni

Sheriff Tiraspol: Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castaneda; Bruno Souza. All.: Vernydub

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

Dove vedere Sheriff Tiraspol-Inter di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Sheriff Tiraspol-Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 3 novembre.

La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Now Tv. In streaming la partita sarà visibile anche su Mediaset Infinity.

