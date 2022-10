LIVE EINTRACHT FRANCOFORTE - TOTTENHAM 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Eintracht francoforte - Tottenham? La gara tra Eintracht francoforte e Tottenham si giocherà martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Eintracht francoforte - Tottenham? L'arbitro del match sarà Daniele Orsato Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Eintracht francoforte - Tottenham sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Eintracht francoforte - Tottenham? La partita si gioca a Frankfurt In che stadio si gioca Eintracht francoforte - Tottenham? Stadio Deutsche Bank Park Chi trasmette la partita Eintracht francoforte - Tottenham? La partita tra Eintracht francoforte e Tottenham verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky Sport Football e Sky Qual'è il risultato di Eintracht Francoforte - Tottenham? Al 0° minuto del primo tempo il risultato di Eintracht Francoforte - Tottenham è 0-0

PREPARTITA

Eintracht Francoforte - Tottenham è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.

Arbitro di Eintracht Francoforte - Tottenham sarà Daniele Orsato coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Eintracht Francoforte-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro europeo tra Eintracht Francoforte e Tottenham Hotspur dai quarti di finale della Coppa delle Coppe 1981/82, con la squadra inglese che vinse complessivamente 3-2.

Il Tottenham Hotspur ha perso le ultime quattro partite di Champions League contro squadre tedesche con un punteggio complessivo di 14-3, due volte contro il Bayern Monaco (2-7 e 1-3) e due contro il Lipsia (0-1 e 0- 3).

L'Eintracht Francoforte ha vinto le ultime tre partite europee contro squadre inglesi (una contro l'Arsenal, due contro il West Ham), tante quante nelle precedenti 14 (5N, 6P).

Il Tottenham Hotspur ha perso quattro delle ultime cinque partite di Champions League (1V), tante quante nelle precedenti 16 (9V, 3N). Ha anche perso le ultime tre trasferte della competizione, contro Bayern Monaco e Lipsia nel 2019/20 e Sporting CP nell'ultima uscita.

L'Eintracht Francoforte ha perso la prima partita casalinga di Champions League contro lo Sporting CP. L'unica squadra tedesca a perdere le prime due partite di Champions League in casa è stata lo Schalke 04 nel settembre 2001.

Il Tottenham Hotspur non è riuscito a segnare contro lo Sporting CP nella seconda giornata (sconfitta 0-2), solo una volta in precedenza ha giocato due gare consecutive nella fase a gironi della Champions League senza trovare la rete – tra ottobre e novembre 2016 sotto Mauricio Pochettino, in due gare contro il Bayer Leverkusen.

Se l'Eintracht Francoforte dovesse vincere, Oliver Glasner diventerebbe il primo allenatore austriaco a vincere due partite consecutive di Champions League. La vittoria della sua squadra sul Marsiglia è stata la prima per un allenatore austriaco nella competizione da quella del Lipsia di Ralph Hasenhüttl nel novembre 2017 contro il Monaco.

La prossima sarà la 50ª presenza di Son Heung-Min in Champions League. Sarà solo il secondo giocatore asiatico a raggiungere questo traguardo nella competizione, dopo Park Ji-Sung (54).

Jesper Lindstrøm dell'Eintracht Francoforte ha segnato il suo primo gol in Champions League nella seconda giornata (contro il Marsiglia), diventando il secondo giocatore più giovane a segnare per il club in Coppa dei Campioni/Champions League (22 anni 197 giorni), dopo Dieter Lindner nel marzo 1960 (20a 266g).

L'attaccante del Tottenham Hotspur Harry Kane ha segnato in tutte e quattro le sue presenze di Champions League contro squadre tedesche, realizzando cinque gol (quattro contro il Borussia Dortmund, uno contro il Bayern Monaco). Contro squadre di nessuna nazione ha altrettante reti nella competizione.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Tottenham di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Tottenham si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.

Eintracht Francoforte-Tottenham è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Eintracht Francoforte - Tottenham tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League