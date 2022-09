LIVE CELTIC - REAL MADRID 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Celtic - Real Madrid è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Real Madrid sarà Sandro Schärer coadiuvato da Bekim Zogaj e Jonas Erni. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Celtic-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Celtic e Real Madrid si sono affrontate in precedenza solo nei quarti di finale della Coppa dei Campioni 1979/80. La squadra spagnola ha vinto 3-2 complessivamente dopo aver perso 2-0 l’andata e vinto 3-0 il ritorno.

Il Celtic ha perso otto delle ultime 10 partite di UEFA Champions League contro squadre spagnole (2V), incluse le ultime quattro di fila (tutte contro il Barcellona tra il 2013 e il 2016).

Questo sarà il primo incontro europeo del Real Madrid con un club scozzese dalla finale di Coppa delle Coppe del 1983, persa 2-1 contro l'Aberdeen di Alex Ferguson ai tempi supplementari.

I campioni in carica della UEFA Champions League sono stati eliminati dalla prima fase a gironi solo in una delle ultime 28 stagioni, il Chelsea nel 2012/13. Solo uno degli ultimi 27 detentori del titolo ha perso la prima partita della competizione della stagione successiva dopo aver vinto la Champions League (16V, 10N), il Liverpool sconfitto 0-2 in casa del Napoli nel 2019/20.

Il Celtic si è qualificato in UEFA Champions League per la prima volta dal 2017/18 con Brendan Rodgers in panchina. La squadra scozzese è stata eliminata ai gironi nelle ultime tre occasioni (2013/14, 2016/17 e 2017/18), superandola per l’ultima volta nel 2012/13.

Il Real Madrid parteciperà per la 27ª volta alla UEFA Champions League, un record condiviso con il Barcellona, e per la 26ª volta consecutiva, la striscia aperta più lunga nella competizione. La squadra spagnola ha sempre superato il turno nei 30 gironi disputati (compresa la seconda fase).

Il Celtic non ha mai vinto la partita d’esordio stagionale in UEFA Champions League nei 10 tentativi precedenti (2N, 8P); solo l’Anderlecht ha giocato più edizioni del torneo senza mai vincere la prima partita (12).

Il tecnico del Celtic Ange Postecoglou diventerà il primo allenatore australiano in UEFA Champions League. In generale, è il quinto allenatore a guidare il Celtic nel torneo dopo Martin O’Neill, Gordon Strachan, Neil Lennon e Brendan Rodgers.

Questa sarà la 19ª partecipazione da allenatore per il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti in UEFA Champions League; in 15 delle 16 fasi a gironi disputate la sua squadra ha superato il turno, non riuscendoci solo con il Napoli nel 2018/19. Ancelotti ha già affrontato sei volte il Celtic nella competizione, sempre alla guida del Milan dal 2004 al 2007 e perdendo solo una volta (3V, 2N).

Karim Benzema del Real Madrid ha segnato 15 gol nella scorsa UEFA Champions League; solo Cristiano Ronaldo ha segnato di più in una singola edizione del torneo (17 nel 2013/14, 16 nel 2015/16). Il francese è appaiato con Robert Lewandowski con 86 gol nella competizione, al terzo posto sempre dietro a Cristiano Ronaldo (140) e Lionel Messi (125).

Dove vedere Celtic-Real Madrid di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Celtic-Real Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

Celtic-Real Madrid è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Celtic - Real Madrid tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League