LIVE LAZIO - BRUGES 1-1 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

GOL! LAZIO-Club Brugge 1-0! Rete di Correa. Luis Alberto entra in area dalla sinistra e calcia rasoterra in diagonale impegnando Mignolet. Sulla respinta dell'estremo difensore belga, si avventa Correa che, a porta sguarnita, appoggia facilmente la palla in rete. Guarda la scheda del giocatore Joaquín Correa 19:08

La squadra di Simone Inzaghi gestisce il pallone in attesa di spazi per poter impensierire Mignolet. Per ora, la difesa belga si difende attentamente.19:03

Correa prova a servire Immobile in profondità. Kossounou, in traiettoria, anticipa il centravanti biancoceleste al limite dell'area di rigore.18:59

Inzaghi conferma il solito 3-5-2 con la coppia offensiva composta da Correa ed Immobile. A centrocampo, oltre alle conferma di Marusic, troviamo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, con Lazzari che vince il ballottaggio della vigilia con Fares. In difesa, l’allenatore dei biancocelesti schiera Hoedt, Acerbi e Luiz Felipe. In porta, c'è la conferma di Reina al posto di Strakosha.18:40

Il Brugge potrebbe vincere due partite consecutive in Champions League per la prima volta dal novembre 2005. Tuttavia, la squadra belga non ha mai vinto tre partite in una singola fase a gironi nella competizione.18:35

La Lazio ha vinto ciascuna delle due partite casalinghe disputate in competizioni europee contro avversarie belghe: 2-1 contro l'Anderlecht in Champions League nel marzo 2001 e, più recentemente, 2-0 contro lo Zulte Waregem in Europa League nel settembre 2017.18:34

Ai biancocelesti, imbattuti quest’anno nel proprio cammino in Europa, basta solamente un punto per essere matematicamente qualificati alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. 18:34

PREPARTITA

Lazio - Bruges è valevole per l'ultima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone F.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 18:55 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il turco Cüneyt Çakır coadiuvato dagli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun. Al VAR ci sarà invece Abdulkadir Bitigen.

Dopo 5 partite il girone F è guidato dal Borussia Dortmund a 10 punti, seguito dalla Lazio a 8 punti e Bruges a 7 punti. La Lazio di Inzaghi ha quindi 2 risultati su tre a proprio favore: in caso di vittoria o pareggio si qualificherebbe per gli ottavi di finale mentre in caso di sconfitta sarebbe il Bruges a qualificarsi.

Per l'importante sfida, Inzaghi si affida ai giocatori più esperti. Qualche dubbio in difesa dove Inzaghi dovrà scegliere tra Luiz Felipe e Patrice e tra Hoedt - Radu. Sicuro Acerbi. In attacco oltre all'inamovibile Immobile, da valutare le condizioni di Correa con Caicedo pronto a subentrare.

Probabili formazioni

Lazio: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Bruges: Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Kossounou, Ricca; Vormer, Balanta, Vanaken; Dennis, Okereke, Lang. All. Semak

Dove vedere Lazio - Bruges di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Lazio - Bruges si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) dell'8 dicembre.

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

