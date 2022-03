PREPARTITA

Bayern Monaco – Salisburgo è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di Monaco. Arbitro di Bayern Monaco – Salisburgo sarà Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

La partita di andata, giocata il 16 febbraio, si è conclusa con il risultato, in un certo modo sorprendente, di 1-1. Il Bayern Monaco nella fase a gironi ha incontrato Barcellona, Dinamo Kiev e Benfica superando il girone a punteggio pieno con 18 punti mentre Salisburgo ha incontrato Siviglia, Wolfsburg e Lille superando il girone con 10 punti.

Julian Nagelsmann ritrova tra i pali Neur a circa un mese dall’operazione al menisco ma dovrà fare a meno di Davies, Goretzka e Tolisso, tutti indisponibili. Per scardinare la difesa austriaca il Bayern si affida a all’inamovibile Lewandowski supportato da Muller con Gnabry e Coman sulle fasce e Sanè pronto a svariare su tutto il fronte d’attacco.

Probabili formazioni di Bayern Monaco-Salisburgo

Bayern Monaco: Neuer; Pavard, Sule, Hernandez; Kimmich, Musiala; Gnabry, Muller, Sané, Coman; Lewandowski. All: Nagelsmann

Salisburgo: Kohn; Kristensen, Piatkowski, Wober, Ulmer; Capaldo, Camara, Seiwald; Aaronson; Adamu, Adeyemi. All: Jaissle

Dove vedere Bayern Monaco-Salisburgo in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Salisburgo si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 8 marzo. In tv la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Football. In streaming invece la partità sarà disponibile su Mediaset Infinity e su Now TV.