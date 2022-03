PREPARTITA

Liverpool – Inter è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool – Inter sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

La partita di andata, giocata il 16 febbraio a San Siro, si è conclusa con la vittoria del Liverpool per 2-0 grazie alle reti di Firmino e Salah. Il Liverpool nella fase a gironi ha incontrato Milan, FC Porto e Atletico Madrid superando il girone a punteggio pieno con 18 punti mentre l’Inter ha incontrato Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol e Real Madrid superando il girone con 10 punti.

Servirà un’impresa alla squadra di Inzaghi per qualificarsi ai quarti di finale: per il match non ci sarà Barella, apparso in piena forma nell’ultimo match in campionato contro la Salernitana, squalificato nella partita di andata. Al suo posto dovrebbe giocare Vidal affiancato da Brozovic e Calhanoglu. In difesa nessun dubbio per Inzaghi: Handanovic, gli inamovibili De Vrij, Skriniar e Bastoni e sulle fasce Perisic e Dumfries. Unici dubbi in attacco: chi affiancherà Lautaro Martinez non è ancora deciso, con Dzeko favorito su Sanchez.

Klopp, lato Liverpool, ha tutta la rosa a disposizione. Nell’ultimo match in Premier di sabato il Liverpool ha battuto 1-0 il West Ham United confermandosi saldamente al secondo posto a sole 6 lunghezze da City ma con una partita in meno.

Probabili formazioni di Liverpool-Inter

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Diogo Jota; Luis Diaz. All: Klopp

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All: Inzaghi

Dove vedere Liverpool-Inter in diretta tv e streaming

Liverpool-Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 8 marzo. In tv la partita sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre da Canale 5 HD mentre sul satellite da Sky canale Sky Sport 1. In streaming la partita sarà visibile su Mediaset Infinity e Now TV.

Il calendario completo di Champions League.