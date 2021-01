PREPARTITA

Fiorentina - Inter è valevole per gli ottavi di finale della competizione Coppa Italia 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 13 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro dell'incontro sarà il signor Massa coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Di Iorio mentre al VAR ci sarà Aureliano.

La Fiorentina di Prandelli grazie alla vittoria in casa sul Cagliari nell'ultimo incontro di campionato è riuscita a posizionarsi temporaneamente in una posizione più tranquilla in classifica, mentre l'Inter di Conte è reduce dal pareggio 2-2 contro la Roma che l'ha portata a 3 punti dal Milan capolista. In attesa del grande big match di domenica sera contro la Juventus, oggi pomeriggio l'Inter deve vincere contro la Fiorentina per proseguire il suo cammino di Coppa Italia. Per farlo Conte si affida a sorpresa ad Eriksen che verrà impiegato in cabina di regia a centrocampo. Davanti spazio a Sanchez che affiancherà Lautaro Martinez.

Dove vedere Fiorentina-Inter di Coppa Italia 2020/2021, in diretta tv e streaming

Fiorentina-Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 13 gennaio.

Fiorentina-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla Rai: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Rai Play.

