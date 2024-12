Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori17:38 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Roma-Sampdoria, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.17:38

Allo stadio Olimpico di Roma i giallorossi di Claudio Ranieri fanno il loro esordio stagionale in Coppa Italia, ospitando la Sampdoria di Leonardo Semplici.17:38

Dopo i convincenti successi contro Lecce (in Serie A) e Braga (in Europa League), la Roma è tornata a perdere in campionato contro il Como, in una sconfitta che ha portato nuovamente un'aria di malumore: una vittoria in Coppa Italia, con conseguente approdo ai quarti di finale, potrebbe dare le giuste motivazioni ad una squadra e ad un ambiente che non stanno vivendo il miglior periodo degli ultimi anni.17:39

Anche la Sampdoria ha da poco cambiato allenatore, con Semplici che ha preso il posto di Sottil nella terza sostituzione in panchina di questa stagione (dopo l’addio di Pirlo): i blucerchiati non vincono un match di Serie B da sette gare, ovvero dall’1-0 casalingo contro il Mantova del 27 ottobre scorso.17:40

Il regolamento prevede che, nel corso degli ottavi di finale di questo torneo, in caso di parità al termine dei minuti regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore: non ci saranno, dunque, i tempi supplementari.17:40

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma si dispone con un 3-4-2-1: Ryan – Celik, Ndicka, Hermoso – Zalewski, Paredes, Pisilli, Angelino – Saelemaekers, Baldanzi – Dovbyk.20:28

Ranieri decide di alternare scelte di turnover con alcune conferme dei titolari: tra i pali ci sarà Ryan, con la difesa a tre composta da Celik, Ndicka ed Hermoso. In mezzo al campo torna Paredes al fianco di Pisilli, con Zalewski e Angelino ad occuparsi delle corsie laterali. Occasione dal 1’ per Baldanzi, che agirà in zona trequarti con Saelemaekers alle spalle di Dovbyk.20:29

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria risponde con un 4-3-3: Vismara – Venuti, Vulikic, Meulensteen, Veroli – Akinsanmiro, Yepes, Vieira – Borini, Leonardi, Pedrola.20:30

Semplici schiera il tridente con Borini e Pedrola ai lati di Leonardi, concedendo – almeno inizialmente – un po’ di respiro a Tutino e Coda. In mezzo al campo Akinsanmiro e Vieira agiranno ai lati di Yepes, mentre in difesa ci saranno Venuti, Vulikic, Meulensteen e Veroli. Tra i pali confermato Vismara.20:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Federico Dionisi, della sezione di L’Aquila.20:31

Primo possesso per la Roma.21:00

3' Tentativo di cross dalla destra di Saelemaekers, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore senza essere raggiunta da alcun giocatore della Roma: era rimasto a terra Angelino per un contatto con Venuti, ma l'arbitro Dionisi fa segno che si può continuare.21:04

5' Buon dribbling di Baldanzi all'interno dell'area, spostato sulla destra: il numero 35 se la sposta velocemente sul destro e calcia verso la porta da posizione defilata, trovando la pronta respinta di Vismara.21:08

7' Primo corner battuto dalla Roma con Paredes che trova al centro Hermoso, il quale conclude centralmente di testa: tutto inutile, però, perché la palla era uscita nella traiettoria del cross.21:07

8' Celik prova a verticalizzare con un colpo d'esterno verso l'area di rigore: Dovbyk non può arrivare sul pallone, con Vulikic che protegge l''uscita di Vismara.21:09

9' GOL! ROMA-Sampdoria 1-0! Rete di Dovbyk! Cross profondo dalla trequarti di destra da parte di Saelemaekers, con la palla che sfila in zona secondo palo dove l'ucraino - dopo un rimbalzo a terra - la tocca con il mancino battendo Vismara verso il palo di sinistra.



14' La Sampdoria prova ora a mantenere il possesso del pallone alla ricerca di un giusto varco per attaccare l'area di rigore avversaria.21:14

15' Saelemaekers da fuori! Palla persa di Yepes nella zona bassa della trequarti della Sampdoria, con il giocatore ex Milan che prova la conclusione con il destro da fuori: palla alta sopra l'incrocio dei pali di sinistra.21:15

18' Dovbyk va ad occupare spazio sulla trequarti sinistra, riceve palla e prova un cambio di gioco per Saelemaekers che aveva tagliato in area: palla imprecisa, che termina sul fondo.21:18

19' GOL! ROMA-Sampdoria 2-0! Rete di Dovbyk! Altro cross di Saelemaekers dalla destra, con Meulensteen che di petto prova a servire il suo portiere Vismara, colpendo però la traversa: sul pallone arriva dunque Dovkyk, che di appoggia in rete di testa a porta vuota.



23' Apertura di Pisilli dalla destra di centrocampo per la zona sinistra dell'area di rigore, dove Venuti di testa appoggia al suo portiere per evitare ulteriori pericoli.21:24

23' 1o ammonito Roma: cartellino giallo per Niccolò Pisilli.21:24

24' Il centrocampista interviene in ritardo ai danni di Veroli sulla corsia di destra della trequarti: Dionisi estrae il primo cartellino del match.21:24

24' GOL! ROMA-Sampdoria 3-0! Rete di Baldanzi! Paredes taglia una linea di pressione avversaria con un passagio per Baldanzi in zona trequarti, verso destra: il classe 2003 avanza sino all'area di rigore avversaria, poi calcia con un mancino a giro che termina all'angolino basso alla destra di Vismara.



28' Azione prolungata della Roma che termina nella zona sinistra dell'area: cross potentissimo di Zalewski con il mancino quasi dalla linea di fondo campo, con Vismara che può solo respingere centralmente con i pugni. Allontana, poi, la difesa blucerchiata.21:28

31' Continua a chiudersi molto bene la Roma, con la Sampdoria che prova a far circolare il pallone, senza però trovare sbocchi offensivi.21:31

33' Contropiede fulmineo da parte della Roma, con Baldanzi che guida un quattro contro tre verso la porta difesa da Vismara: il trequartista giallorosso prova ad imbucare per l'inserimento in area di Angelino dalla parte opposta, ma il passaggio è fuori misura e si perde sul fondo.21:34

36' Rischia la Roma con Pedrola che viene chiuso da Celik dentro l'area, con il difensore che tocca il pallone verso la linea di fondo: Ryan si impegna per salvare il possibile calcio d'angolo per gli avversari, consegnando però palla allo stesso numero 11 blucherchiato. Il giocatore spagnolo serve centralmente Leonardi, che però calcia contro il corpo di Celik.21:39

41' Lancio al bacio dalle retrovie da parte di Paredes, con Saelemaekers che taglia in area per servire al volo Dovbyk posizionato al limite dell'area: l'attaccante ucraino calcia verso la porta, trovando la deviazione di Meulensteen in corner.21:43

43' Dagli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Paredes, Baldanzi perde palla sulla zona trequarti di destra a favore di Veroli: il trequartista giallorosso è costretto al fallo vicino alla linea di centrocampo.21:44

45' Primo vero tentativo della Sampdoria con Veroli che prova a concludere di prima intenzione dopo una respinta corta al limite dell'area di Hermoso: palla molto alta sopra la porta difesa da Ryan.21:46

45'+1' Finisce il primo tempo. Roma-Sampdoria 3-0.21:46

La Roma passa in vantaggio dopo appena nove minuti, grazie al cross dalla destra di Saelemaekers per Dovbyk, che con il mancino al volo batte Vismara verso il palo di sinistra. Passano dieci minuti e i giallorossi raddoppiano: altro cross dalla destra, sempre di Saelemaekers, con Meulensteen che prova a servire con il petto il suo portiere, colpendo però accidentalmente la propria traversa e concedendo il tap-in di testa a porta vuota a Dovbyk, che realizza così la doppietta personale. Al 24' Baldanzi chiude i conti, con un mancino dal limite dell'area: palla in buca verso l'angolino basso di sinistra.21:49