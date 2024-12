Pagelle Roma-Sampdoria 4-1: Dovbyk fa doppietta. Poi Baldanzi e Shomurodov. Ai liguri non basta Yepes

La gara dura 24 minuti con il tris giallorosso che toglie dai giochi i blucerchiati. Buona prova della squadra di Ranieri con un ottimo Saelemaekers.

La Roma si regala il quarto di finale di Coppa Italia e dunque il Milan. Per i giallorossi con la Sampdoria il compito è stato forse anche più facile del previsto: dopo 24 minuti di gioco la squadra di Ranieri conduceva già per 3-0 con la doppietta di Dovbyk e la rete di Baldanzi. Nella ripresa, poi, i blucerchiati provano a rimettersi in partita con Gerard Yepes ma l’effetto dura poco. A chiudere i conti ci pensa Shomurodov al primo pallone toccato.

Le scelte di Ranieri e Semplici

Un passato glorioso, un presente caratterizzato da molteplici difficoltà. Hanno molto in comune la Roma e la Sampdoria che si affrontano in questo ottavo di finale di Coppa Italia, non la categoria però. Entrambe hanno cambiato 3 allenatori alla ricerca di una continuità di risultati fin qui mai ottenuta. Chissà che le cose non possano cambiare in fretta con Ranieri e Semplici. Tra i capitolini ampio turnover con Dybala (voci insistenti sull’addio) in panchina. Per i blucerchiati formazione decisamente sperimentale.

I tre ululati immediati della Lupa

La Roma parte forte e liquida la pratica dopo appena 20 minuti. La firma è sempre la stessa: quella di Artem Dovbyk, in entrambi i casi imbeccato da un attivissimo Saelemaekers. Il tris invece è ad opera di Baldanzi, oggi in versione dybaleggiante. In corso d’opera la Sampdoria attua una modifica tattica passando alla difesa a tre nel tentativo di contenere i danni, ormai già irreparabili. Il primo tempo dei liguri si esaurisce in un’azione individuale di Pedrola.

Yepes per la bandiera, Shomurodov la chiude

Nel secondo tempo la Roma, sazia della scorpacciata e convinta del risultato già acquisito, cala drasticamente il proprio ritmo. Così la Sampdoria riesce ad accorciare le distanze con Gerard Yepes. La traversa del subentrato Soulé rianima i giallorossi. A tal proposito, l’argentino entra decisamente bene in campo. Il poker però lo realizza Shomurodov di testa su cross perfetto di Angelino. Termina qui l’incontro con i capitolini che si qualificano per i quarti di finale del torneo nei quali affronteranno il Milan.

Top e flop della Roma

Dovbyk 7,5 Centravanti vero. Capitalizza quasi tutte le opportunità che gli capitano (su una è decisivo Vismara).

Centravanti vero. Capitalizza quasi tutte le opportunità che gli capitano (su una è decisivo Vismara). Saelemaekers 7,5 Parte a razzo sulla sua fascia di competenza ed ispira le prime due reti giallorosse. Esce al 63′ per lasciare posto a Soulé.

Parte a razzo sulla sua fascia di competenza ed ispira le prime due reti giallorosse. Esce al 63′ per lasciare posto a Soulé. Baldanzi 7 Non ha molto spazio abitualmente, oggi sfrutta la chance mettendo in mostra la sua qualità.

Non ha molto spazio abitualmente, oggi sfrutta la chance mettendo in mostra la sua qualità. Paredes 6,5 Prestazione ampiamente convincente dell’argentino nella veste di regista

Prestazione ampiamente convincente dell’argentino nella veste di regista Celik 6,5 Da braccetto gioca con personalità e convinzione.

Da braccetto gioca con personalità e convinzione. Shomurodov 6,5 Segna al primo pallone toccato.

Segna al primo pallone toccato. Ryan 6 Più che peggiore in campo, semplicemente spettatore.

Top e flop della Sampdoria

Yepes 6,5 Primo tempo così così, come i suoi compagni. Nella ripresa confeziona il gol che rende meno drammatico il passivo.

Primo tempo così così, come i suoi compagni. Nella ripresa confeziona il gol che rende meno drammatico il passivo. Pedrola 6 Nella desolazione generale qualcosina la fa. E, dato il contesto, sembra già sufficiente.

Nella desolazione generale qualcosina la fa. E, dato il contesto, sembra già sufficiente. Vieira 6 Ci mette ardore in mezzo al campo. Avessero avuto tutti il suo spirito probabilmente sarebbe andata meglio. .

Ci mette ardore in mezzo al campo. Avessero avuto tutti il suo spirito probabilmente sarebbe andata meglio. . Vulikic 4,5 Tutta la difesa blucerchiata è un colabrodo ma lo eleggiamo a simbolo per l’inconsistenza della resistenza opposta agli avversari.

Tutta la difesa blucerchiata è un colabrodo ma lo eleggiamo a simbolo per l’inconsistenza della resistenza opposta agli avversari. Veroli 4,5 Che terribile fatica contro Saelemaekers!

