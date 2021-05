LIVE ATALANTA - JUVENTUS 1-1 COPPA ITALIA 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori20:25

Benvenuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la diretta scritta di Atalanta-Juventus, sfida valida per la finale di Coppa italia.20:25

Serata molto importante per entrambe le squadre che però arrivano al match con motivazioni molto diverse; i bianconeri vanno a caccia di un trofeo utile per rendere meno amara una stagione al di sotto delle aspettative mentre i nerazzurri vogliono certificare i costanti progressi con il primo titolo dell'era Gasperini. La Juventus ha vinto la coppa in 13 occasioni mentre l'unico successo dell'Atalanta risale al 1963.20:50

Sono 16 i precedenti in Coppa Italia con un bilancio di sei vittorie bianconere, sei pareggi e quattro successi nerazzurri; per quanto riguarda il doppio confronto giocato in Serie A in questa stagione invece risultato di parità a Torino e vittoria dei bergamaschi al ritorno.20:19

Formazioni ufficiali e Atalanta in campo col 3-4-2-1: Gollini - Toloi, Romero, Palomino - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Malinovskyi, Pessina - Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Maehle, Sutalo, Caldara, Lammers, Djimsiti, Ruggeri, Pasalic, Ilicic, Miranchuk, Muriel.20:15

La Juventus si schiera con un 4-4-2: Buffon - Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo - McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa - Kulusevski, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, Bonucci, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Morata, Dybala.20:24

Gasperini conferma le anticipazioni della vigilia e schiera Malinovskyi e Pessina a supporto di Zapata; a centrocampo cerniera centrale formata da De Roon e Freuler con Hateboer e Gosens a presidio delle fasce mentre davanti a Gollini spazio per Toloi, Romero e Palomino. preferito a Djimsiti.20:06

Pirlo schiera Buffon in porta e ripropone la coppia De Ligt-Chiellini al centro della difesa. Cuadrado torna nel pacchetto arretrato e libera un posto a centrocampo per McKennie titolare al fianco dei confermati Rabiot, Bentancur e Chiesa. In attacco altra panchina per Morata e Dybala e fiducia per Kulusevski al fianco di Ronaldo.20:13

Squadre in campo. Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio del signor Massa.20:57

Inizia la finale! Primo pallone giocato dall'Atalanta.21:01

3' Occasione Atalanta! Zapata scappa sull'out di sinistra e appoggia al centro per Palomino che calcia quasi a botta sicura ma subisce l'intervento coi piedi di Buffon.21:05

5' Occasione Atalanta! Lancio di Gosens per Zapata che controlla in area e libera il sinistro in girata. Pallone di poco a lato.21:06

6' Il pubblico sugli spalti sembra infiammare le due squadre che giocano ad alto ritmo e senza troppi tatticismi.21:08

8' Kulusevski entra in area dalla destra e cerca McKennie nei pressi del dischetto. Diagonale provvidenziale di Toloi che intercetta e riparte.21:10

10' Dieci minuti di gioco al Mapei Stadium. Partita intensa e vivace.21:11

12' Pessina combina con Zapata e si presenta in area di rigore. Si chiude e sventa la minaccia la difesa bianconera.21:14

14' Kulusevski intercetta un passaggio di Romero e guadagna un calcio piazzato nella metà campo avversaria. Bianconeri che ripartono col possesso palla.21:18

16' Ronaldo si mette in moto palla al piede e guadagna un calcio di punizione al limite dell'area. Buona posizione per i tiratori di Pirlo.21:17

17' Calcio piazzato di Ronaldo che si infrange sulla barriera, sul rimpallo altra conclusione del portoghese su cui è attenta la difesa nerazzurra.21:18

18' Brivido per la Juventus con De Ligt che tocca corto per Buffon in uscita. Zapata si avventa sulla sfera ma calcia troppo debolmente per poter impensierire l'estremo difensore bianconero.21:20

20' Errore in disimpegno della Juventus che genera un corner per l'Atalanta. Buon momento per i ragazzi di Gasperini.21:21

22' Pressing alto di Gosens che sporca un'azione palla al piede di Cuadrado. Meno ritmo in questa fase ma partita che si mantiene vivace ed equilibrata.21:23

24' Cross basso di Zapata allontanato in fallo laterale dalla difesa bianconera. Rimane in pressione l'Atalanta.21:25

25' Freuler controlla un pallone vagante in area e calcia in diagonale da posizione defilata. Buffon si tuffa ma pallone che si perde direttamente sul fondo.21:28

27' Cartellino giallo a Chiellini per un fallo in gioco pericoloso su Pessina.21:28

28' Calcio di punizione dal limite di Malinovskyi che attraversa tutta l'area e termina sul fondo. Alza il baricentro la Juventus.21:30

30' Duello tra Malinovskyi e Danilo che premia il terzino bianconero. Rimessa laterale in favore della Juventus.21:32

31' GOL! Atalanta-JUVENTUS 0-1! Rete di Kulusevski. Ronaldo entra in area di rigore e cade dopo un contrasto con Romero e Palomino; McKennie si avventa sul pallone vagante e allarga per Kulusevski bravo a battere Gollini con un sinistro a giro indirizzato sul palo lontano.



34' Spinge l'Atalanta che guadagna un calcio di punizione e porta le torri in area di rigore.21:58

35' Cross profondo di Zapata e colpo di testa di Hateboer che impegna Buffon. Reazione veemente dei ragazzi di Gasperini.21:58

35' Cartellino giallo a Malinovskyi per un intervento falloso su Rabiot.21:37

37' Prolungato possesso palla dell'Atalanta che chiude la Juventus nella propria metà campo.21:38

38' Cross troppo lungo di Zapata che termina direttamente in fallo laterale. Tanto lavoro sull'out di sinistra del colombiano che però così facendo svuota un po' l'area di rigore.21:40

40' Cuadrado porta palla sulla trequarti e imbuca per Ronaldo. Toloi capisce tutto, recupera la sfera e poi subisce fallo.21:41

41' Cartellino giallo a De Ligt per un fallo tattico su Zapata.21:43

41' GOL! ATALANTA-Juventus 1-1! Rete di Malinovskyi. Freuler recupera palla sulla trequarti e allarga per Hateboer. Cross al centro per Malinovskyi che prende la mira e batte Buffon con un sinistro potente e preciso.



43' Corner di Malinovskyi allontanato coi pugni da Buffon. Ottimo momento per i nerazzurri che cercano di sfruttare il momento psicologico favorevole.21:45

45' Finisce il primo tempo! Atalanta-Juventus 1-1.21:46

Termina in parità un primo tempo intenso e giocato a grande ritmo. Atalanta che parte meglio, sfiora il vantaggio con Palomino e Zapata ma poi capitola grazie al gol dell'ex di Kulusevski; la reazione nerazzurra però non si fa attendere e nel finale genera il pareggio di Malinovskyi.22:04

Juventus che subisce il possesso palla nerazzurro e agisce in ripartenza anche se manca fino a questo momento il contributo di Ronaldo, spesso troppo solo tra le maglie della difesa atalantina. Ripresa tutta da vivere con le due panchine possibili chiavi per portare a casa il trofeo.21:56

46' Inizia il secondo tempo! Primo pallone giocato dalla Juventus.22:04

48' Occasione Juventus! Traversone di Cuadrado indirizzato sul secondo palo. McKennie si inserisce, impatta bene di testa ma non trova la porta.22:07

50' Malinovskyi per Pessina che controlla al limite e libera il sinistro. Chiellini devia e consente un facile intervento a Buffon.22:09

51' Zapata duella col connazionale Cuadrado e guadagna un calcio di punizione dal limite. Occupano l'area i saltatori nerazzurri.22:10

52' Occasione Atalanta! Calcio piazzato di Malinovskyi che attraversa l'area di rigore. Chiellini anticipa Zapata e poi è provvidenziale De Ligt che allontana la sfera poco prima della conclusione a botta sicura di Romero.22:12

54' Lancio di McKennie troppo lungo per Kulusevski. Inizio ripresa piuttosto equilibrato con la Juventus che però prova ad aumentare la gestione della sfera.22:14

56' Qualche problema per Zapata, a terra dopo un contrasto aereo con Danilo. Sembra comunque poter proseguire l'attaccante colombiano.22:15