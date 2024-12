Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori18:19 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina-Empoli, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.18:19

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina di Raffaele Palladino fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia, ospitando l’Empoli di Roberto D’Aversa.18:19

La Fiorentina torna a giocare per la prima volta dopo quanto successo ad Edoardo Bove nel match di campionato contro l’Inter: è stato proprio il ragazzo classe 2002 a convincere i compagni a scendere in campo. I tifosi Viola, inoltre, sono pronti a dedicare una coreografia per il loro centrocampista negli istanti che precedono il fischio d’inizio di questo derby toscano di Coppa.18:20

L’Empoli ha dovuto superare due turni preliminari per accedere agli ottavi di finale: gli Azzurri hanno superato il Catanzaro con un secco 4-1 davanti ai propri tifosi e il Torino in trasferta per 2-1.18:20

Il regolamento prevede che, nel corso degli ottavi di finale di questo torneo, in caso di parità al termine dei minuti regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore: non ci saranno, dunque, i tempi supplementari.18:20

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si dispone con un 4-2-3-1: Terracciano – Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens – Quarta, Cataldi – Colpani, Beltran, Sottil – Kean.20:24

Palladino schiera buona parte della formazione titolare, confermando però tra i pali il ‘portiere di coppa’, ovvero Terracciano. Davanti ci saranno Colpani, Beltran e Sottil alle spalle di Kean. Dalla panchina Gudmundsson, che potrebbe avere spazio a gara in corso.20:25

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Empoli scende in campo con un 3-4-2-1: Seghetti – Marianucci, Ismajli, Tosto – Sambia, Belardinelli, Henderson, Cacace – Solbakken, Ekong – Esposito.21:01

Turnover anche D'Aversa, che decide di far riposare molti titolari, soprattutto in difesa; fuori anche Pellegri e Colombo: in zona trequarti ci saranno Solbakken ed Ekong alle spalle di Esposito. Tra i pali va Seghetti. In mezzo al campo fa il suo esordio Belardinelli.21:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Antonio Giua, della sezione di Olbia. Gli assistenti saranno Mondin e Di Monte. Il quarto uomo sarà Arena, mentre in sala VAR ci saranno Meraviglia e Di Paolo.20:26

Messaggio sul maxischermo per Edoardo Bove: "Torna presto Edo, ti vogliamo bene"; dalla curva, invece, si forma un 'quattro' proprio in onore del centrocampista Viola (il suo numero di maglia).21:09

Via al match. Primo possesso per la Fiorentina.21:02

Arriva subito un fischio dell'arbitro Giua per un intervento falloso di Sambia ai danni di Gosens: punizione per la Fiorentina nella zona laterale del centrocampo.21:03

2' Grande stop di Kean, che poi allarga per Sottil verso sinistra: il numero 7 si accentra sul destro e calcia forte verso il secondo palo. La palla viene respinta con il corpo da Marianucci e termina in calcio d'angolo, il primo del match.21:07

3' Dagli sviluppi del corner, la palla viene prima messa fuori poi ricrossata al centro: questa volta è Tosto a ribadire in angolo.21:04

4' Anche in questo caso l'angolo della Viola viene ribattuto fuori: stavolta, però, torna tra i piedi di Sottil che crossa nuovamente al centro per il colpo di testa di Gosens, che conclude alto.21:05

4' GOL! Fiorentina-EMPOLI 0-1! Rete di Ekong! Martinez Quarta aspetta troppo a rinviare in zona trequarti difensiva, colpendo direttamente Henderson: la palla entra in area, con Terracciano che decide di non uscire. Sul pallone arriva allora Ekong, che riesce a sistemarsela sul destro prima di realizzare con un tiro rasoterra verso l'angolino basso di destra.



Guarda la scheda del giocatore Emmanuel Ekong21:07

6' Bel gesto di Ekong che decide di non esultare sotto la curva Fiesole, facendo il simbolo del 'quattro' in onore di Bove: applausi dai tifosi Viola.21:08

8' Serie di calci d'angolo in favore della Fiorentina che si conclude in un nulla di fatto: in questo caso è Beltran ad effettuare un fallo in attacco. Si ripartirà da una punizione dentro l'area per gli ospiti.21:10