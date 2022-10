LIVE STELLA ROSSA - TRABZONSPOR 1-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(10) ABDÜLKADIR ÖMÜR (C)

Fuorigioco. Marc Bartra(Trabzonspor) prova il lancio lungo, ma Umut Bozok e' colto in fuorigioco.22:05

Aleksandar Pesic (Stella Rossa) e' ammonito per un brutto fallo.21:45

Gol! Stella Rossa 1, Trabzonspor 0. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Osman Bukari.21:37

Tiro parato. Enis Bardhi (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:35

Tiro parato. Anastasios Bakasetas (Trabzonspor) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marek Hamsik.21:29

Aleksandar Dragovic (Stella Rossa) e' ammonito per un brutto fallo.21:25

Tentativo fallito. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla destra. Assist di Guélor Kanga con cross in seguito a un calcio da fermo.21:17

Fuorigioco. Stefan Mitrovic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Pesic e' colto in fuorigioco.21:13

PREPARTITA

Stella Rossa - Trabzonspor è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Trabzonspor sarà João Pinheiro coadiuvato da Bruno Jesus e Luciano Maia. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Stella Rossa-Trabzonspor ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Stella Rossa ha vinto le due precedenti partite casalinghe contro squadre turche nelle maggiori competizioni europee, entrambe contro il Galatasaray, nel 1979 e nel 1989.

I club turchi hanno vinto tutte e tre le sfide di Europa League contro squadre serbe, inclusa la vittoria per 2-1 del Trabzonspor contro la Stella Rossa lo scorso a settembre.

La Stella Rossa ha perso tre delle ultime quattro partite di Europa League (1V), una in più rispetto alle 15 precedenti della competizione.

Il Trabzonspor ha vinto due delle ultime tre partite in competizioni europee (1P), dopo non aver trovato il successo nelle precedenti 14.

Marc Bartra è il giocatore del Trabzonspor che ha completato più passaggi (232) e registrato più movimenti palla al piede in avanti (54) in questa edizione dell’Europa League.

