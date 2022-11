LIVE ROMA - LUDOGORETS 2-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori18:45

Pochi calcoli per la Roma stasera, una vittoria per la qualificazione, non ci sono alternative. Appaiate a sette punti in classifica, ma con il risultato dell'andata favorevole al Ludogorets, 2-1 il finale, i giallorossi proveranno a strappare il pass per il prossimo turno.18:45

Nella classifica del girone il Real Betis è già sicuro del primo posto, avendo preso il largo con 13 punti. La partita di stasera decreterà chi accederà ai i play off di febbraio.18:47

Formazione ROMA (4-4-2): Rui Patricio - Karsdorp, Smalling, Ibanez, Viña - Pellegrini, Matic, Camara, El Shaarawy - Abraham, Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, Cristante, Shomurodov, Celik, Zaniolo, Kumbulla, Bove, Zalewski, Volpato, Tripi, Cherubini.20:26

Formazione LUDOGORETS (4-3-3): Padt - Vitry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho - Cauly, Piotrowski, Naressi - Rick, Thiago, Tekpetey. A disposizione: Sluga, Hristov, Terziev, Gonçalves, Tissera, Despodov, Gropper, Nonato, Cafumata, Plastun, Yankov, Delev.20:27

Mourinho in difesa sceglie Karsdorp e Viña sulle fasce, Smalling e Ibanez saranno i centrali davanti a Rui Patricio. Centrocampo a quattro con El Shaarawy dal primo minuto, in mediana ritorna Matic al fianco di Camara e Pellegrini. In attacco Belotti a supportare Abraham. Risponde un Lodogorets offensivo con Rick, Thiago e Tekpetey in avanti. In mezzo al campo con Piotrowski con ai lati Cauly e Naressi.20:31

1' FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - LUDOGORETS. Arbitra Dabanovic.21:00

3' Avvio di gara equilibrato, fase di studio tra le due squadre.21:03

5' PELLEGRINI! Roma pericolosa con Matic che recupera un pallone e serve il capitano della Roma. Conclusione di interno collo e palla di poco alla destra di Padt.21:05

9' La Roma prova con un giro palla dal basso a creare insidie ma il Ludogorets non sembra farsi sorprendere.21:10

10' Punizione di Pellegrini dalla distanza, conclusione con il destro. Palla a lato.21:11

14' Ci prova Camara di prima dai 25 metri. Palla a lato.21:14

15' Cartellino giallo per Cicinho, fallo su Belotti.21:15

16' El Shaarawy scodella in area, Ibanez da ottima posizione colpisce male di testa. Palla a lato.21:17

20' Incursione di El Shaarawy dalla sinistra, interessante pallone teso in area ma deviato. Calcio d'angolo per la Roma.21:21

22' LUDOGORETS PERICOLOSO! Tocco di prima di Rick per Tekpetey, l'attaccante calcia di potenza da buona posizione, Smalling ci mette una pezza.21:23

24' Ancora Pellegrini dal limite, tiro strozzato ma che finisce alla destra di Padt.21:24

28' Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco e partita inchiodata sullo 0-0. Il Ludogorets ci prova con le ripartenze a impensierire la retroguardia giallorossa.21:31

30' Sempre Pellegrini con un destro dal limite. Palla a lato.21:31

35' Non riesce a sfondare il muro del Ludogorets la Roma, i giallorossi in avanti non riescono al momento ad incidere.21:35

38' Accelerazione di Tekpetey e conclusione dal limite con il sinistro. Palla alla sinistra di Rui Patricio.21:39

41' Giro palla del Ludogorets con la palla che arriva al limite a Cauly che prova un tiro a giro. Palla a lato.21:41

41' GOL! Roma - LUDOGORETS 0-1! Rete di Rick. Fa tutto Rick che recupera palla a metà campo, parte in velocità e dopo 40 metri di corsa calcia di potenza all'angolo alla destra di Rui Patricio.21:43

45' Ci saranno 2 minuti di recupero21:46

45'+2' Fine primo tempo: ROMA - LUDOGORETS 0-1.21:48

Ospiti in vantaggio con un gol nel finale di primo tempo di Rick, abile a trovare l'angolo dopo una galoppata da metà campo. Roma poco incisiva in attacco, ci ha provato solamente con conclusioni da fuori area. Ora servono due gol per qualificarsi al prossimo turno di Europa League.21:54

46' Tra cambi nella Roma, entra Volpato per Camara.22:05

46' Entra Zaniolo per Belotti.22:05

46' Cristante per Karsdorp22:05

46' Inizia il secondo tempo di ROMA - LUDOGORETS.22:05

46' Subito Roma pericolosa, Zaniolo servito in area prova la conclusione ma viene deviata in angolo.22:05

49' Cartellino giallo per Volpato, entrata da dietro su Piotrowski.22:06

51' Punizione per il Ludogorets dai 25 metri, calcia centrale Vitry, blocca Rui Patricio.22:09

52' Percussione di Volpato e conclusione in diagonale, la palla viene deviata in angolo.22:10

54' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Abraham per Zaniolo, Cicinho lo atterra e Dabanovic indica il dischetto.22:13

56' GOL! ROMA - Ludogorets 1-1! Rete di Pellegrini. Pellegrini con il destro spiazza Padt.



57' Zaniolo servito in area prova la conclusione in diagonale con il destro, si distende Padt.22:15

61' Nella Roma entra Zalewski per Matic.22:18

62' Cartellino Giallo Igor Thiago Nascimento Rodrigues22:19

63' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Zaniolo lanciato in profondità viene atterrato da Verdon.22:21

64' Cartellino a Nedyalkov per proteste.22:21

64' Cartellino giallo anche per Piotrowski per proteste.22:22

65' GOL! ROMA - Ludogorets 2-1! Rete di Pellegrini. Pellegrini sceglie l'angolo opposto e anche questa volta spiazza il portiere.



69' Cambiata l'inerzia della gara, ora la Roma prova a gestire il vantaggio.22:28

71' Sostituzione Bernard Tekpetey Kiril Vasilev Despodov22:28

71' Sostituzione Jakub Piotrowski Gustavo Nonato Santana22:28