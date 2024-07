PREPARTITA

Inghilterra - Svizzera è valevole per i quarti della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 6 luglio alle ore 18:00 allo stadio Düsseldorf Arena di Düsseldorf.

Arbitro di Inghilterra - Svizzera sarà Daniele Orsato. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Inghilterra-Svizzera ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il quarto incontro tra Inghilterra e Svizzera tra Europei e Mondiali: gli inglesi hanno vinto 2-0 ai Mondiali del 1954, 3-0 a EURO 2004 e pareggiato 1-1 a EURO 1996.

L'Inghilterra ha perso solo uno degli ultimi 24 match contro la Svizzera (17V, 6N) ed è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro gli elvetici (9V, 4N) – l’ultima sconfitta risale alle qualificazioni ai Mondiali del maggio 1981.

L'Inghilterra ha raggiunto i quarti di finale in quattro edizioni consecutive tra Europei e Mondiali per la prima volta nella sua storia (tutti con Gareth Southgate). I tre leoni hanno superato il turno in due dei quattro quarti di finale agli Europei e tre di questi quarti di finale stati decisi alla lotteria dei rigori.

Questa è solo la 5ª volta che la Svizzera ha raggiunto i quarti di finale tra Europei e Mondiali, la seconda ai Campionati Europei, dopo EURO 2020. Gli elvetici non hanno mai superato questo turno nei quattro precedenti, più di qualsiasi altra nazionale europea senza mai partecipare ad una semifinale.

Dopo aver perso sei delle prime otto partite agli Europei (2N), la Svizzera ha registrato una sola sconfitta nelle ultime 14 gare nel torneo (5V, 8N). Due di questi otto pareggi, tuttavia, hanno portato all’eliminazione alla lotteria dei rigori.

L'Inghilterra ha vinto 49 delle 116 partite tra Europei e Mondiali (37N, 30P); in caso di successo in questo match sarà la sesta nazionale europea a raggiungere il traguardo delle 50 vittorie, dopo Germania, Italia, Francia, Spagna e Olanda.

Questa sarà la 100ª partita di Gareth Southgate alla guida della nazionale inglese e sarà il 3° allenatore a raggiungere questo traguardo. Walter Winterbottom ha pareggiato il suo 100° match (3-3 vs Irlanda del Nord nel 1958), mentre Alf Ramsey ha vinto 1-0 contro il Galles nel 1972.

Kieran Trippier è il giocatore inglese che ha sia creato più occasioni da gol per i compagni (7) che effettuato più line-breaking passes dietro la linea difensiva (6) a EURO 2024.

Granit Xhaka è il giocatore svizzero con più occasioni da gol create per i compagni (8), più passaggi riusciti (254) e più line-breaking passes (51) a EURO 2024.

La Svizzera ha mandato in gol sette giocatori diversi a EURO 2024 (Shaqiri, Freuler, Ndoye, Duah, Embolo, Aebischer e Vargas), record per gli elvetici in una singola edizione tra Europei e Mondiali.

Dove vedere Inghilterra-Svizzera di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Inghilterra-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 6 luglio.

Inghilterra-Svizzera verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Il calendario completo di Europei 2024