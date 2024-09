F1 GP Singapore diretta LIVE: Norris scatta bene e tiene dietro Verstappen. Bene Leclerc, male Sainz

Cronaca in diretta

Il circuito cittadino di Singapore non permette facili sorpassi. Si prospetta dunque una gara in grande salita per le due monoposto di Maranello, che erano giunte qui con ben altri obiettivi e aspettative dopo il successo di Monza e il secondo posto di Baku con Leclerc.

Hamilton e Ricciardo partono in modalità aggressiva, con gomma rossa. Tutti gli altri partono con gomma media per una strategia a due soste per montare poi gomma bianca.

La Formula 1 torna in pista per il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (313 pt.) Lando Norris (254 pt.) Charles Leclerc (235 pt.) Oscar Piastri (222 pt.) Carlos Sainz Jr. (184 pt.)

Lando Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio di Singapore. Qualifiche disastrose per la Ferrari che domani partirà in quinta fila con entrambi i piloti. Leclerc nono col suo tempo cancellato per track limits in curva 2, peraltro Charles non era stato velocissimo, battuto pure da Hulkenberg. Sainz invece è finito a muro nel suo giro di lancio causando anche una bandiera rossa a inizio Q3.

In prima fila con Norris ci sarà la Red Bull di un redivivo Max Verstappen, poi le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, solo quinta l’altra McLaren di Oscar Piastri a precedere Hulkenberg, Alonso, Tsunoda e le due Ferrari sconsolate. Il Gran Premio di Singapore si corre sul Circuito cittadino di Marina Bay. Sono previsti 62 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 22 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:29.525

McLaren 2. Max Verstappen 1:29.728

Red Bull 2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:29.841

Mercedes 4. George Russell 1:29.867

Mercedes 3ª fila 5. Oscar Piastri 1:29.953

McLaren 6. Nico Hülkenberg 1:30.115

Haas 4ª fila 7. Fernando Alonso 1:30.214

Aston Martin 8. Yuki Tsunoda 1:30.354

RB 5ª fila 9. Charles Leclerc NO TIME

Ferrari 10. Carlos Sainz NO TIME

Ferrari 6ª fila 11. Alexander Albon 1:30.474

Williams 12. Franco Colapinto 1:30.481

Williams 7ª fila 13. Sergio Perez 1:30.579

Red Bull 14. Kevin Magnussen 1:30.653

Haas 8ª fila 15. Esteban Ocon 1:30.769

Alpine 16. Daniel Ricciardo 1:31.085

RB 9ª fila 17. Lance Stroll 1:31.094

Aston Martin 18. Pierre Gasly 1:31.312

Alpine 10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:31.572

Kick Sauber 20. Guanyu Zhou 1:32.054

Kick Sauber