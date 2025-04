F1 diretta Gp Bahrain prove libere: fp1 LIVE, Norris miglior tempo, terzo Hamilton a fatica. Antonelli subito out

Il programma del Gp del Bahrain si apre come al solito di venerdì con la prima sessione di prove libere alle 13:30. Ci saranno ben sei rookie in pista (oltre ai piloti titolari) per le FP1. Per la Ferrari, Dino Beganovic sostituirà Charles Leclerc, mentre Iwasa scenderà in pista al posto di Verstappen. Stessa mossa per Mercedes che schiera Vesti al posto di Russell, Drugovich sostituirà Fernando Alonso. Chiudono il quadro Hirakawa per la Haas, dopo l’addio recentissimo all’Alpine, e Browning per la Williams. Per il semaforo verde delle FP2 bisognerà aspettare le 17.