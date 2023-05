Giro d'Italia: 14a tappa, Sierre-Cassano Magnago. Presentazione, mappe, favoriti

La Sierre-Cassano Magnago è una tappa in cui i 1.600 metri di dislivello sono tutti concentrati nella prima parte della tappa, entro i 90 km. È il momento del rientro in Italia dalla Svizzera attraverso il Passo del Sempione (2.004 m slm). La salita, valida come GPM di 1a categoria (l’unico della tappa), è lunga 20,2 km e ha una pendenza media del 6,5%. La parte più dura è all’inizio, in particolare dal km 3 al km 7,850 di ascesa, quando la pendenza media è dell’8,7% e ci sono punte al 14%. La successiva discesa, lunga 35 km, è abbastanza veloce. I seguenti 100 km sino a Cassano Magnago sono per lo più pianeggianti, con qualche piccola salitella a partire dai meno 30 km al traguardo. L’ultimo chilometro è tutto in leggera salita, poco sotto il 3%.