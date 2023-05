Oggi le protagoniste sono le salite. Da Venosa a Lago Laceno è un continuo saliscendi, con la prima salita che arriva già al km 50. Si tratta del Passo delle Crocelle, valida come GPM di seconda categoria: 13.600 metri con una pendenza media del 4,3%, ma un tratto finale dell’11%. Una lunga discesa e un tratto in falsopiano portano al secondo GPM di giornata: il Valico di Monte Carruozzo. La salita lunga 19.900 metri ha una pendenza media del 3,8% e massima dell’11%. Salendo i corridori affrontano anche il primo traguardo volante a Muro Lucano (km 96). Il secondo, dopo la discesa e un nuovo tratto ondulato, è posto a Montella al km 159,6, poco prima di affrontare l’ultima salita, quella di Colle Molella lunga 9.600 metri e con una pendenza media del 6,2%. Una pendenza che non deve ingannare: dopo un primo tratto morbido, le pendenze salgono al 10% e si toccano punte al 12%. Dopo il GPM, i corridori dovranno affrontare ancora 3 km per giungere al rettilineo finale di Lago Laceno. Tutti i tre GPM di giornata sono classificati di seconda categoria.