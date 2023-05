La tappa Vasto – Melfi percorre la costa adriatica lungo la SS 16 per i primi 90 km, per poi inoltrarsi all’interno seguendo la statale 655 Bradanica, che si snoda tra Puglia e Basilicata. Dopo 150 km i corridori prenderanno la SS 401 dell’Alto Ofanto e del Vulture. Le pendenze di giornata iniziano ad essere vicine. Al km 173,2 i ciclisti gireranno al bivio per Monticchio Bagni da cui inizia la scalata verso il Valico dei Laghi di Monticchio e successivamente verso il Valico La Croce. Si scende quindi a Rionero in Vulture, da dove seguendo la ss 93 Appulo Lucana si arriva a Rapolla, dove i corridori prenderanno la SS 303 del Formicoso per arrivare a Melfi dove è posto il traguardo di tappa.