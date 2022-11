LIVE SVIZZERA - CAMERUN 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(2) JEROME NGOM MBEKELI (C)

(6) MOUMI NGAMALEU (C)

(15) PIERRE KUNDE (C)

(5) GAËL ONDOUA (C)

(22) OLIVIER NTCHAM (C)

(7) GEORGES-KÉVIN NKOUDOU (C)

(18) MARTIN HONGLA (C)

(8) FRANK ANGUISSA (C)

(14) SAMUEL OUM GOUET (C)

(26) ARDON JASHARI (C)

(14) MICHEL AEBISCHER (C)

(6) DENIS ZAKARIA (C)

(20) FABIAN FREI (C)

(25) FABIAN RIEDER (C)

(2) EDIMILSON FERNANDES (C)

(16) CHRISTIAN FASSNACHT (C)

(10) GRANIT XHAKA (C)

(23) XHERDAN SHAQIRI (C)

(17) RUBÉN VARGAS (C)

(8) REMO FREULER (C)

(15) DJIBRIL SOW (C)

Sul fronte opposto, invece, Song risponde con un aggressivo 4-3-3, dando spazio in mediana a Hongla e relegando in panchina la punta di diamante Aboubakar, mentre Mbeumo e Toko Ekambi affiancheranno Choupo Moting nel tridente d'attacco. Onana - Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo - Zambo Anguissa, Hongla, Gouet - Mbeumo, Choupo Moting, Toko Ekambi.10:52

Inizia ufficialimente anche il Mondiale per Svizzera e Camerun, la prima delle due partite in programma oggi nel gruppo G. A seguire, alle ore 20, Brasile-Serbia.10:35

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Svizzera - Camerun? La gara tra Svizzera e Camerun si giocherà giovedì 24 novembre 2022 alle ore 11:00 Chi è l'arbitro di Svizzera - Camerun? L'arbitro del match sarà Facundo Tello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Svizzera - Camerun sarà Mauro Vigliano Dove si gioca Svizzera - Camerun? La partita si gioca a Al Wakrah In che stadio si gioca Svizzera - Camerun? Stadio Al Janoub Stadium Chi trasmette la partita Svizzera - Camerun? La partita tra Svizzera e Camerun verrà trasmessa da Rai 2 Qual'è il risultato di Svizzera - Camerun? Al 0° minuto del primo tempo il risultato di Svizzera - Camerun è 0-0

PREPARTITA

Svizzera – Camerun è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2022, girone G. La partita è in programma il giorno 24 novembre alle ore 11:00 allo stadio Al Janoub Stadium di Al Wakrah.

Arbitro di Svizzera – Camerun sarà Facundo Tello coadiuvato da Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade. Al VAR invece ci sarà Mauro Vigliano.

C’è molta attesa per l’esordio mondiale del Camerun che punta ad interrompere la striscia di 7 sconfitte consecutive ai mondiali. Avversaria non semplice dato che la Svizzera è imbattuta nella gara d’esordio dei mondiali da 5 competizioni. All’allenamento di rifinitura del Camerun ha partecipato anche Samuel Eto’o, oggi presidente della federcalcio del Camerun. Il capitano della Svizzera, Shaka, si è così espresso su eventuali gesti di protesta della squadra elvetica: “Non dobbiamo fare nulla come squadra. Dobbiamo rispettare le regole e concentrarci sul nostro calcio”.

Probabili formazioni Svizzera-Camerun

Svizzera: Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Shaqiri, Sow, Vargas – Embolo. All: Yakin.

Camerun: Onana – Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo – Mbeumo, Anguissa, Hongla, Toko Ekambi – Aboubakar, Choupo-Moting. All. Song.

