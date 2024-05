Moto2 GP Catalogna diretta LIVE

Cronaca in diretta

In difficoltá Arbolino, solo quattordicesimo, nono tempo per Joe Roberts.

La Moto2 torna in pista col GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Sergio Garcia (89 pt.) Joe Roberts (82 pt.) Fermin Aldeguer (63 pt.) Ai Ogura (63 pt.) Alonso Lopez (54 pt.)

Pole con record dello spagnolo Sergio Garcia: in prima fila con il leader del Mondiale anche Aldeguer e Vietti. Arbolino scatterà 14°, 20° Mattia Pasini, a Barcellona con una wild card in sella alla Boscoscuro del team Ciatti. Il GP di Catalogna si corre sul Circuito del Montmelò. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 26 maggio 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: